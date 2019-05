Serie B 2018/2019: la presentazione dei playoff

La presentazione dei playoff di Serie B 2018/2019: chi seguirà Brescia e Lecce nel massimo campionato italiano?

LA SPEZIA – A meno di clamorosi colpi di scena, nella giornata di domani avranno inizio i playoff della Serie B 2018/2019 per stabilire quale sarà la terza squadra promossa in Serie A dopo Brescia e Lecce. Il ricorso del Palermo per la sospensione cautelare dei playoff, avanzato dopo la retrocessione in Serie C, è stato rigettato dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, per cui i playoff si svolgeranno regolarmente a partire dal match di domani che metterà di fronte nel turno preliminare Spezia e Cittadella, classificatesi rispettivamente al sesto ed al settimo posto e che sognano la prima storica promozione nel massimo campionato italiano. L’incontro è in programma per le ore 21:00, sarà a gara unica e la vincente affronterà il Benevento, già qualificato per il secondo turno dopo aver raggiunto il terzo posto in campionato a causa della retrocessione del Palermo. Nell’altro turno preliminare, che si svolgerà sabato 18 alle ore 21:00, l’Hellas Verona, quinta classificata, ospiterà il Perugia, che ha concluso il proprio campionato all’ottava posizione. Chi passerà tra la due compagini se la dovrà vedere con la quarta classificata, ovvero il Pescara. Nel turno preliminare, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari, ma in caso di ulteriore parità non ci saranno rigori: passerà il turno la squadra meglio piazzata in classifica al termine della regular season. Per semifinali e finale, invece, non saranno previsti né tempi supplementari, né rigori. Le semifinali partiranno martedì 21 con gare di andata e ritorno: quest’ultimo si giocherà in casa delle due squadre meglio posizionate in classifica nella regular season, ovvero Benevento e Pescara. Anche la finale sarà divisa tra andata e ritorno: l’andata è in programma per il 30 maggio, il ritorno per il 2 giugno.

Il programma dei Playoff della Serie B 2018/2019

TURNO PRELIMINARE

VENERDI’ 17/05

Spezia – Cittadella (gara unica)

SABATO 18/05

Hellas Verona – Perugia (gara unica)

SECONDO TURNO (SEMIFINALE)

MARTEDI’ 21/05

Spezia/Cittadella – Benevento (andata)

MERCOLEDI’ 22/05

Verona/Perugia – Pescara (andata)

SABATO 25/05

Benevento – Spezia/Cittadella (ritorno)

DOMENICA 26/05

Pescara – Verona/Perugia (ritorno)

FINALE PLAYOFF

Andata 30/05

Ritorno 2/06