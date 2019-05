Si parte con l’anticipo tra Udinese e Spal, domenica sera in campo Napoli – Inter e Juventus – Atalanta. Le probabili formazioni della giornata

UDINE – Sarà Udinese – Spal sabato sera a dare il via alla giornata numero 37. Domenica alle 20.30 doppio incontro con l’Inter che fa visita al Napoli e la Juve che riceve l’Atalanta. Chiudono il turno Lazio e Bologna. Andiamo a vedere, partita per partita, le probabili formazioni previste, ricordando che nel link qui di seguito potete trovare gli ultimi aggiornamenti con squalificati, indisponibili e panchine.

Le probabili formazioni della 37° giornata

UDINESE – SPAL

3-5-2 per l’Udinese con Okaka di fianco a Lasagna. De Paul scenderà in campo come mezz’ala. Modulo speculare per la Spal con Petagna che farà coppia con Floccari.

GENOA – CAGLIARI

Il Genoa si affiderà alle sortite offensive di Pandev e Lapadula, mentre Criscito sarà a tutta fascia. Nel Cagliari Birsa si posizionerà alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti.

SASSUOLO – ROMA

Il tridente del Sassuolo sarà formato da Berardi, Djuricic e Boga. Nella Roma Kluivert, Pastore ed El Shaarawy saranno alle spalle di Dzeko.

CHIEVO – SAMPDORIA

Nel Chievo le due punte, Pellissier e Stepinski, saranno supportate da Vignato sulla trequarti. Stesso modulo per la Sampdoria con Ramirez alle spalle di Quagliarella e Caprari.

PARMA – FIORENTINA

5-3-2 per il Parma con Inglese e Siligardi che comporranno l’attacco ducale. Il 4-3-3 delle Fiorentina vedrà Muriel e Ferdandes ai lati di Mirallas.

EMPOLI – TORINO

3-5-2 per i toscani con Caputo-Farias tandem d’attacco. Nel Torino Iago Falque e Baselli sarannno a supporto di Belotti.

MILAN – FROSINONE

Il Milan scenderà in campo con il 4-3-3 che vedrà Suso e Borini ai lati di Piatek. Nel Frosinone la coppia offensiva sarà formata da Dionisi e Trotta.

NAPOLI – INTER

Solito 4-4-2 per il Napoli con Callejon e Zieliski larghi a centrocampo. I due d’attacco saranno Milik e Mertens. Nell’Inter Lautaro è favorito su Icardi con Perisic, Nainggolan e Candreva a supporto sulla trequarti.

JUVENTUS – ATALANTA

4-3-3 per la Juve con Dybala e Ronaldo che si posizioneranno ai lati di Kean. Nell’Atalanta ci saranno i soliti interpreti con Gomez alle spalle di Ilicic e Zapata.

LAZIO – BOLOGNA

Immobile e Correa saranno i due d’attacco per la Lazio con Luis Alberto che si posizionerà a centrocampo. Nel Bologna alle spalle di Palacio ci saranno Sansone, Soriano e Orsolini.