Primavera 1, Genoa – Hellas Verona: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Genoa U19 – Verona U19 del Lunedì 6 dicembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Primavera 1

GENOVA – Lunedì 6 dicembre 2021, alle ore 15:00 andrà in scena Genoa U19 – Verona U19, incontro valevole per la giornata 11 del campionato di Primavera 1. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione il Verona U19 ha avuto la meglio con il risultato di 3-2. Appuntamento allo stadio Begato 9 di Genoa dove il match sarà diretto dell’arbitro Domenico Leona di Barletta mentre gli assistenti saranno Lorenzo D’Ilario di Tivoli e Andrea Zezza di Ostia Lido. Il Genoa U19 gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.67 . Negli ultimi cinque incontri il Genoa U19 ha conseguito 1 vittorie, 1 pareggi e 3 sconfitte realizzando 7 e subendone 9 . Il Verona U19 invece ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte realizzando 11 reti e subendone 8 . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 15:00 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti. Se andiamo a sfogliare la classifica di Primavera 1 attualmente é in testa la Roma U19 con 27 , seguita dalla squadra Napoli U19 con 19 e Inter U19 con 18.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Genoa U19 – Verona U19, valida per la giornata 11 del campionato Primavera 1, sarà visibile in diretta tv su SportItalia sul 60 DTT e App SportItalia oltre che sul sito ufficiale in streaming.