Primavera 1, Genoa – Pescara 6-0: diretta live e risultato in tempo reale

Sabato 28 agosto alle 15 prima giornata di campionato per Genoa e Pescara: le formazioni ufficiali, la cronaca del match con risultato e tabellino

GENOVA – Si apre oggi, sabato 28 agosto, il Campionato Primavera 1 per Genoa e Pescara. Alle ore 15 al campo Begato 9 si gioca il match che seguiremo in diretta. Arbitro dell’incontro sarà Claudio Panettella della sezione di Gallarate, coadiuvato da Simone Biffi di Treviglio e Simone Asciamprener di Milano- Ricordiamo che la prima giornata si è aperta con il pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Milan con reti di Roback per i rossoneri e Paz per i padroni di casa.

Cronaca con commento in diretta e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA - PESCARA 6-0 (2'T) SECONDO TEMPO 47' da fuori area conclusione in corsa di Palella, palla alta 46' verticalizzazione per Sahali di Bornosuzov, il giocatore in area calcia rasoterra e con un piede Mattia salva la porta! 45' 2 minuti di recupero 45' chiusura su Besaggio al limite di Dieye Baka 40' altra palla gol questa volta per Besaggio, la difesa si salva 38' SESTO GOL DEL GENOA CON SAHLI! Sugli sviluppi di una mischia in area, il giocatore trova da due passi la zampata vincente! 37' bella conclusione con il mancino di Vassillo, si distende per salvare Mattia 36' su angolo dalla destra, palla a centroarea controllata da Sahli che calcia di poco sopra la traversa! 35' fermato in fuorigioco Dagasso 32' azione di Dagasso che in area cadendo prova a calciare, palla alcuni metri a lato 31' fuori Boci e Boiga per Ghigliotti e Bornosuzov 30' spunto in area di Delle Monache che entra in area e colpisce largo con il mancino su buona chiusura di Gjini 26' dentro Salvatore per Blanuta 25' AUTOGOL DI COLAZZILLI, 5-0 GENOA! Su cross dal fondo tocco fortuito del giocatore biancazzurro che inganna sia Staver che Mattia 24' punizione conquistata sulla trequarti dai padroni di casa 20' angolo per il Genoa che continua a costruire gioco 18' destro da fuori area impreciso di Delle Monache, palla fuori. Nell'occasione il giocatore poteva provare a servire un compagno meglio piazzato 15' dentro Sahli per Bamba autore oggi del secondo gol genoano 14' fermato in offside Blanuta 10' fuori Mercado e D'Aloia, altre due mosse per Iervese, dentro Mehic e Dagasso 5' rigore per il Genoa, intervento falloso di Colazzilli su Dellepiane, sul dischetto BESAGGIO RETE!! POKER del GENOA, dal dischetto il giocatore colpisce all'angolino alla destra di Mattia che aveva intuito l'angolo 4' lancio di D'Aloia con Boci che controlla Patané e aspetta che il pallone sfili sul fondo, dall'altra parte fuorigioco segnalato a Boiga 2' copertura corretta in area di Palella su Patané si riparte con il secondo tempo, nel Pescara dentro Savarese e Delle Monache (per Kuqi e Postiglione), calcio d'avvio battuto dai biancazzurri. Nessun cambio per il Genoa PRIMO TEMPO 46' dopo un minuto di recupero si chiude la prima frazione di gioco tra Genoa e Pescara. Passivo pesante e forse un pò eccessivo per i biancazzurri che erano partiti con personalità ma che hanno pagato a caro prezzo alcuni svarioni difensivi. Fra qualche istante vedremo le mosse di Iervese nel tentativo di riequilibrare il match 45' BOIGA!! 3-0 del GENOA!!! Palla persa dal Pescara sulla sinistra, Vassallo serve il compagno in area, diagonale che si infila alla destra di Mattia con palla che carambola sul palo prima di infilarsi 43' tentativo di Dieye Baka, solo potenza, mira alta 42' cross dal fondo di Besaggio sul primo palo, nessun problema per Mattia 41' posizione di fuorigioco per il Genoa, questa volta si muove bene la linea difensiva della squadra di Iervese 39' angolo di D'Aloia, colpo di testa di Scipioni ma sfera preda della difesa genoana che conquista anche una punizione 37' angolo dalla destra per il Pescara per ultimo tocco per Sadiku, traiettoria lunga con Dieye Baka che fallisce il lancio in area 35' bello spunto di Mercato fermato irregolarmente da Sadiku, giallo per lui 34' altro spunto di Besaggio, cross basso dal fondo intercettato dalla difesa biancazzura che sta trovando difficoltà in fase di non possesso palla 30' BAMBA! 2-0 GENOA!!! Lancio di Mitrovic, Postiglione si fa scappare Besaggio bravo a resistere al ritorno del difensore e a servire a destra il compagno freddo a colpire con un rasoterra in diagonale, niente da fare per Mattia! 28' due occasioni per il Genoa: prima Besaggio in area si libera del marcatore ma si vede respingere il rasoterra dal Mattain quindi Boiga si fa murare n corner dalla difesa: sugli sviluppi ancora Mattia su colpo di testa di Bamba e difesa che libera 26' conclusione dalla distanza di Mercado che trova una deviazione e sfera che arriva docile tra le braccia di Mitrovic 25' fallo in attacco di Patané, buona copertura palla di Boci 23' si alza la bandierina, fermato in offside un giocatore rossoblù 21' fallo in attacco di Bamba, possesso palla Delfino 18' punizione al limite dell'area quasi al vertice sinistro per il Genoa, punito un tocco di braccio di Staver: batte morbido in area Besaggio, con Staver in anticipo a spedire sul fondo: sugli sviluppi dell'angolo colpisci di testa Boiga, palla che si impenna e diventa preda di Mattia 17' intervento in ritardo di Blanuta che ha rischiato il giallo, l'arbitro assegna solo la punizione 14' cambio obbligato per Chiappino con Vassallo per Magliocca che pochi minuti prima si era infortunato dopo uno scontro di gioco 11' gioco fermo, a terra Magliocca dopo un contrasto di gioco, intervento dello staff medico, nessun problema per lui 9' GJINI!!! VANTAGGIO DEL GENOA! Sulla punizione dalla destra, palla lunga sul secondo palo dove il giocatore, lasciato colpevolmente solo colpisce di testa sul primo palo con Mattia in leggero ritardo nell'intervento 8' giallo a Scipione che si fa scappare Bamba ed è costretto al fallo per fermare un'azione pericolosa di contropiede sulla destra d'attacco 6' assist di Bamba per Boiga che con il destro colpisce di potenza e grande riflesso di Mattia ad alzare in angolo! Nulla di fatto sul corner 5' circolazione palla verso sinistra, D'Aloia apre su Staver quindi palla crossata in area dove Magliocca allontana di testa quindi Delfino che conquista il primo corner: palla di D'Aloia verso il secondo palo dove nessuno riesce a colpire da due passi! 2' gioco fermo a terra Mercado dopo uno scontro di gioco, nessun problema si riparte con il possesso palla Genoa. Fermato in posizione di offside Boiga Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Pescara nella consueta maglia biancazzurra, colori tradizionali anche per il Genoa Le due squadre fanno in questo momento il loro ingresso in campo, prepariamoci a gustarci assieme il match! Benvenuti alla diretta di Genoa - Pescara, le due squadre si affrontano per la prima giornata del Campionato Primavera 1 2021/2022. Fra pochi istanti seguiremo le fasi salienti del match. TABELLINO GENOA: Mitrovic, Magliocca, Gjini, Bolcano, Dellepiane, Boci (dal 31' st Ghigliotti), Sadiku, Palella, Boiga (dal 31' st Bornosuzov), Besaggio, Bamba (dal 15' st Sahli). A disposizione: Corci, Cagia, Moscatelli, Lipani, Toniato, Vassallo, Fossati, Ascioti. Allenatore: Chiappino PESCARA: Mattia, Staver, Postiglione (dal 1' st Delle Monache), Scipione, Colazzilli, D'Aloia (dal 10' st Dagasso), Dieye Baka, Kuqi (dal 1' st Galfano), Patanè, Blanuta (dal 25' st Salvatore), Mercado (dal 10' st Mehic D.). A disposizione: Recchia, Mandrone, Savarese, Vessella, Calio', Stampella. Allenatore: Iervese Reti: al 9' pt Gjini, al 30' pt Bamba, al 45' pt Boiga, al 5' st Besaggio (rigore), al 25' st Colazzilli (autogol), al 38' st Sahali Ammonizioni: Scipione, Sadiku Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 2 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali

GENOA: Mitrovic, Magliocca, Gjini, Bolcano, Dellepiane, Boci, Sadiku, Palella, Boiga, Besaggio, Bamba. A disposizione: Corci, Ghigliotti, Cagia, Moscatelli, Lipani, Toniato, Sahli, Vassallo, Fossati, Bornosuzov, Ascioti. Allenatore: Chiappino

PESCARA: Mattia, Staver, Postiglione, Scipione, Colazzilli, D’Aloia, Dieye Baka, Kuqi, Patanè, Blanuta, Mercado. A disposizione: Recchia, Savarese, Vessella, Mehic D., Calio’, Mandrone, Salvatore, Delle Monache, Stampella, Galfano, Dagasso. Allenatore: Iervese

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Genoa – Pescara di sabato 28 agosto alle ore 15 sarà trasmessa su Diretta SI Live 24 oltre che la APP di SportItalia.