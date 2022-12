Primavera 1, programma e dirette tv partite della 13° giornata 2022/2023

La Lega Serie A ha diffuso date e orari per il prossimo turno del Campionato Primavera 1, il tredicesimo, in programma il 6 e 7 gennaio 2023: ecco dove vedere le partite

MILANO – La Lega Serie A ha diffuso le informazioni sul programma della tredicesima giornata del Campionato Primavera 1 che si svolgerà il 6 e 7 gennaio 2023. Il programma si aprirà alle ore 12 del 6 gennaio con Juventus – Lecce, match visibile sul canale Diretta Tv canale 60 del digitale terrestre, sull’App di Sportitalia e sul sito ufficiale. Alle ore 14 invece si gioca Milan – Napoli che sarà sempre trasmesso su Sportitalia al canale 60 DTT. Stesso discorso anche per la partita tra Fiorentina e la capolista Roma della ore 16 e per il derby Sassuolo – Bologna delle ore 18. Il 7 gennaio si aprirà invece con due incontri alle ore 11: da una parte Cagliari – Atalanta in onda su Diretta Tv 60 DTT mentre Frosinone – Torino su Diretta Solocalcio oltre agli altri consueti canali in streaming di Sportitalia. Alle ore 13 invece Empoli – Inter si potrà vedere su Diretta Tv al canale 60 del digitale terrestre e alle 14:30 chiuderanno il programma due posticipi. Il primo vede la Sampdoria affrontare il Cesena in onda su Direttta SILive 24 mentre Udinese – Hellas Verona sarà disponibile sul Diretta Solocalcio.

PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA 2022/2023

Venerdì 6 gennaio

12.00

Juventus – Lecce (Juventus Training Center di Vinovo)

14.00

Milan – Napoli (Puma House of Football – Centro Vismara di Milano)

16.00

Fiorentina – Roma (Torrini di Sesto Fiorentino)

18.00

Sassuolo – Bologna (Stadio Ricci di Sassuolo)

Sabato 7 gennaio

11.00

Cagliari – Atalanta (Stadietto Campo 1 di Assemini)

Frosinone – Torino (Centro Sportivo di Ferentino)

13.00

Empoli – Inter (CS Petroio di Vinci)

14.30

Sampdoria – Cesena (3 Campanili di Bogliasco)

Udinese – Hellas Verona (Amm. di Simonetti di Gemona del Friuli)

CLASSIFICA DOPO LA 12° GIORNATA

Roma 29

Juventus 24

Torino 23

Sassuolo 22

Frosinone 22

Fiorentina 20

Bologna 19

Lecce 17

Empoli 17

Cagliari 16

Hellas Verona 16

Milan 15

Atalanta 14

Napoli 12

Inter 11

Sampdoria 9

Cesena 4

Udinese 4