Si gioca la Premier League con il classico turno per Santo Stefano, in Serie B spicca Ascoli – Reggina e Bari – Genoa. Successo dell’Indonesia in AFF Championship

Lunedì 26 dicembre per la giornata di Santo Stefano troviamo la Premier League in primo piano con la 17esima giornata. Tra le partite più attese troviamo quella tra Aston Villa e Liverpool delle ore 18.30 e tra Arsenal e West Ham delle ore 21. Sempre in Inghilterra si gioca anche il turno di Championship a partire dalle 13.30 con Sunderland – Blackburn. In Italia si gioca l’ultimo turno del 2022 per la Serie B con tutte e dieci le partite nella stessa giornata. Già in campo per il lunch match Brescia – Palermo, sullo 0-0 all’intervallo. Alle ore 15 da non perdere Ascoli – Reggina e Cagliari – Cosenza mentre la capolista Frosinone alle ore 18 ospita la Ternana. Grande attesa anche per il posticipo della 20.30 tra Bari e Genoa. Si gioca anche in Belgio con la Jupiler League dove il Genk, primo della classe gioca in trasferta con il Kortrijk alle ore 18.15. Spazio anche alla Liga ha’Al con Netanya – Maccabi Haifa alle ore 19.30 e cinque incontri di Saudi Professional League. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi vediamo chi è già sceso in campo. In AFF Championship, in attesa di seguire alle 13.30 Thailandia – Filippine registriamo la goleada dell’Indonesia sul Brunei con il rosso per doppia ammonizione dopo 38′ minuti a Jufri che ha condizionato il match in particolare nella ripresa dopo che il parziale del primo tempo era di 2-0. Questa mattina invece in A-League il Western United ha superato di misura il Melbourne Victory grazie a una rete di Risdon al 46′ del primo tempo con la squadra in 10 per il rosso dopo 32 minuti combinato a Topor-Stanley.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 26 DICEMBRE 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Batin - Al-Raed 0-0 (*)

Al-Fateh - Al Shabab 0-0 (*)

Al Feiha - Al Taee 16:00

Al-Ittihad FC - Al-Taawon 16:00

Al Nasr Riyadh - Al-Hilal 18:30



ASIA AFF CHAMPIONSHIP

Brunei - Indonesia 0-7 (Finale)

Thailandia - Filippine 1-0 (*)



AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United - Melbourne Victory 1-0 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge - Leuven 0-0 (*)

Royale Union SG - Oostende 16:00

Kortrijk - Genk 18:15

Charleroi - Anderlecht 20:45



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Legetafo Legedadi - Welayta Dicha 14:00

Arba Menche - Bahir Dar Kenema 17:00

St. George - Hadiya Hossana Posticipata

Dire Dawa - Arba Menche 14:00

Sidama Bunna - Legetafo Legedadi 14:00



FRANCIA LIGUE 2

Annecy - St. Etienne 17:00

Le Havre - Bordeaux 19:05

Bastia - Caen 21:00

Dijon - Laval 21:00

Metz - Niort 21:00

Nimes - Guingamp 21:00

Pau FC - Paris FC 21:00

Quevilly Rouen - Grenoble 21:00

Sochaux - Rodez 21:00

Valenciennes - Amiens 21:00



GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Harbour View - Cavalier 23:00



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Watford - Millwall 0-1 (Intervallo)

Sunderland - Blackburn 1-1 (*)

Bristol City - West Brom 16:00

Hull - Blackpool 16:00

Middlesbrough - Wigan 16:00

Preston - Huddersfield 16:00

Rotherham - Stoke 16:00

Sheffield Utd - Coventry 16:00

Cardiff - QPR 18:15

Luton - Norwich 20:45



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brentford - Tottenham 1-0 (*)

Crystal Palace - Fulham 16:00

Everton - Wolves 16:00

Leicester - Newcastle 16:00

Southampton - Brighton 16:00

Aston Villa - Liverpool 18:30

Arsenal - West Ham 21:00



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Glentoran - Linfield 15:00

Coleraine - Ballymena 16:00

Crusaders - Cliftonville 16:00

Dungannon - Newry City 16:00

Glenavon - Portadown 16:00

Larne - C. Rangers 18:30



ISRAELE LIGAT HA'AL

Netanya - M. Haifa 19:30



ITALIA SERIE B

Brescia - Palermo 1-1 (*)

Ascoli - Reggina 15:00

Benevento - Perugia 15:00

Cagliari - Cosenza 15:00

Como - Cittadella 15:00

Spal - Pisa 15:00

Südtirol - Modena 15:00

Venezia - Parma 15:00

Frosinone - Ternana 18:00

Bari - Genoa 20:30



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Giordania U20 - Siria U20 14:00