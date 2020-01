Una giornata di squalifica per Enyan del ChievoVerona e Ranocchia della Juventus. Ecco tutte le decisioni del giudice sportivo al termine del turno di campionato

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ENYAN Elimelech Kondu (Chievo Verona): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RANOCCHIA Filippo (Juventus): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

PIEROZZI Niccolo (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

TRASCIANI Daniele (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DIAMBO Amadou (Pescara)

LEONE Giuseppe (Juventus)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

KALAJ Sergio (Lazio)

MARGINEAN Iulius Andrei (Sassuolo)

TERZA SANZIONE

CALAFIORI Riccardo (Roma)

CORTINOVIS Fabio (Internazionale)

LEGGERO Alessandro (Chievo Verona)

SANDRI Mattia (Torino)

SHOTI Emiliano (Lazio)

SINGO Wilfried (Torino)

SECONDA SANZIONE

AHMETAJ Alessandro (Sassuolo)

BERTINI Marco (Lazio)

BOZHANAJ Kleis (Empoli)

KANYAMUNA Abel (Cagliari)

LEO Daniel Cosimo Osvaldo (Juventus)

MANE Ibrahima (Pescara)

PERSYN Tibo (Internazionale)

PORTANOVA Denis (Bologna)

SAPUTO Roberto (Bologna)

SIMONTI Federico (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

BUTTARO Alessio (Roma)

CHRYSOSTOMOU Andrea (Sampdoria)

CLEONISE Denilho (Genoa)

COSTANZO Davide (Napoli)

DEGLI INNOCENTI Duccio (Empoli)

MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal (Fiorentina)

PERSEU Fausto (Chievo Verona)

ROVAGLIA Pietro (Chievo Verona)

SERPE Laurens (Genoa)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

RUFFO LUCI Dion (Bologna)

PRIMA SANZIONE

LEWIS Luca Robert (Torino)

NIMMERMEER Tyro Satchel (Lazio)

RASPA Matteo (Sampdoria)

b) MEDICI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE