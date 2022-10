Primavera 1, Udinese – Lecce 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Lecce del 3 ottobre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la sesta giornata del Campionato Primavera 1

GEMONA DEL FRIULI – Lunedì 3 ottobre alle ore 12:30 si gioca allo stadio Comunale di Gemona del Friuli la partita Udinese – Lecce. L’incontro è valido per la sesta giornata del campionato Primavera 1. I friulani hanno necessità di muovere la classifica vista l’ultima posizione e la casella delle vittorie ancora con lo zero. Troveranno un avversario che invece è partito molto bene con 3 vittorie un pareggio e una sconfitta. Nell’ultimo turno hanno avuto la meglio dell’Inter per 2-0. Anche i bookmakers danno alla vigilia favorevoli i pugliesi con una quota di 1.80, di contro la sconfitta a 3.60 e stessa quota per il pareggio. Ricordiamo che in classifica guidano Juventus e Fiorentina con 14 quindi Frosinone e Torino con 13 e ben quattro squadre a 10 con Bologna, Roma, Sassuolo e Lecce anche se quest’ultimi hanno ancora questo turno da dover disputare. Ci avvicineremo alla sfida a partire dalle 11:30 con l’uscita delle formazioni ufficiali quindi dalle 12:30 la diretta con l’aggiornamento del punteggio e i dati salienti.

Tabellino in tempo reale

UDINESE U19: Di Bartolo Zuccarello F. (Portiere), Abankwah J., Abdalla J. M., Asante R. A., Campanile A., Centis A., Cocetta N., De Crescenzo M., Guessand A., Iob S., Semedo V.. A disposizione: Accetta S., Armani M., Caiazzo F., Di Lazzaro A., Mecchia E. (Portiere), Nuredini A., Nwachukwu S. J., Pejicic D., Porzio A., Russo D., Salah B.



LECCE U19: Borbei A. (Portiere), Berisha M., Burnete R., Dorgu P., Hasic E., Mommo E., Munoz P., Pascalau R., Salomaa H., Samek D., Vulturar C.. A disposizione: Abdellaoui N., Borgo A., Carrozzo G., Corfitzen J., Daka D., Kausinis E., Leone R. (Portiere), Minerva F., Moccia L. (Portiere), Perricci G., Russo J.



Reti:

Formazioni ufficiali di Udinese – Lecce

UDINESE: Di Bartolo, Guessand, Cocetta, Abankwah, Centis, Campanile, Iob, Semedo, Abdalla, Asante, De Crescenzo. A disposizione: Mecchia, Basha, Porzio, Di Lazzaro, Accetta, Nwachukwu, Russo, Nuredini, Pejicic, Armani, Caiazzo. Allenatore: Sturm

LECCE: Borbei, Pascalau, Hasic, Salomaa, Vulturara, Burnete, Berisha, Dorgu, Munoz, Samek, Mommo. A disposizione: Moccia, Leone, Russo, Abdellaoui, Carrozzo, Daka, Corfitzen, Minerva, Kausinis, Borgo, Perricci. Allenatore: Coppitelli

Convocati del Lecce

Portieri: 1. Borbei (2003), 23. Leone (2005), 22. Moccia (2005)

Difensori: 3. Abdellauoi (2004), 6. Hasic ​ (2003), 5. Pascalau (2004), 13. Dorgu (2004), 14. Munoz (2004), 2. Russo (2004)

Centrocampisti: 10. Berisha (2003), 42. Borgo (2005), 17 Macrí (2003), 29. Minerva (2005), 15. Samek (2004), 8. Vulturar (2004)

Attaccanti: 26 Corfitzen (2004), 24 Daka (2004), 20 Mommo (2002), 31 Kaušinis (2004), 7 Salomaa (2003), 9. Burnete (2004), 11. Carrozzo (2004), 44. Perricci (2006)

Probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1): Di Bartolo Zuccarello; Nuredini, Abdalla, Pejicic; Iob, Castagnaviz, De Crescenzo, Accetta; Semedo, Centis; Campanile.

LECCE (4-3-3): Borbei; Dorgu, Hasic, Pascalau, Munoz; Berisha, Vulturar, Samek; Mommo, Burnete, Salomaa.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in chiaro e in diretta su Sportitalia Solocalcio, canale 61 del digitale terrestre. La visione sarà gratuita sia per chi volesse seguire la partita in tv sia per chi scegliesse la diretta streaming video attraverso l’app o il sito ufficiale.