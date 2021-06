Primavera 1, Atalanta – Empoli: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Atalanta – Empoli di mercoledì 30 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato in tempo reale, dove vedere la finale dei playoff del Campionato Primavera

SASSUOLO – Mercoledì 30 giugno 2021, allo Stadio Ricci di Sassuolo, alle ore 18.30, si gioca Atalanta – Empoli, finale dei playoff del Campionato Primavera. Entrambe le squadre hanno chiuso la regular season al quinto posto con 52 punti. Nei turni precedenti dei playoff l’Atalanta ha eliminato Roma e Sampdoria; é a caccia del terzo titolo consecutivo. L’Empoli, ai playoff, ha avuto la meglio contro la Juventus e la Roma; per la squadra toscana si tratterebbe del secondo successo dopo quello della stagione 1998/1999. In caso di parità alla fine dei 90 minuti si procederà con tempi supplementari ed, eventualmente, calci di rigore. Calciomagazine.net vi offrirà gli aggiornamenti. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali.

L’Atalanta dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Dajcar in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Scanagatta – Scalvini; sulle corsie Ghislandi e Ceresoli. In mezzo al campo Gyabuaa e Oliveri. Sulla trequarti Kobacki, Cortinovis e Renault di supporto all’unica punta Italeng. L’Empoli dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Biagini in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Tizza – Degli Innocenti; sulle corsie Donati e Fradella. In mezzo al campo Matrini e Fazzini; sulle fasce Pezzola e Ekong. Davanti Baldanzi e Sudube.

EMPOLI (4-4-2): 1 Biagini; 2 Donati , 3 Rizza, 4 Degli Innocenti, 5 Fradella, 6 Pezzola, 7 Martini, 8 Fazzini , 9 Ekong, 10 Baldanzi, 11 Sidibe. Allenatore: Antonio Buscé

L’incontro Atalanta – Empoli, valido per le semifinali dei playoff del Campionato Primavera, sarà trasmesso su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).