Primavera, Lazio – Roma 2-0: risultato e tabellino

ROMA – Dalle 11 in campo Lazio e Roma per il derby di Primavera 1. L’incontro è valido per la nona giornata del campionato. Di seguito aggiornamenti sul tabellino della partita in tempo reale e sul risultato del match. Grande attesa per un incontro che mancava da una stagione visto che la scorsa la squadra biancoceleste militava nella Primavera 2.

Tabellino di Lazio – Roma Primavera

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LAZIO U19 (4-3-3): M. Alia; D. Franco, S. Kalaj, R. De Angelis Durante, A. Ndrecka (dal 22' st S. Czyz), M. Bertini, L. Falbo, D. Anderson, R. Moro, F. Shehu (dal 1' st C. Kaziewicz), M. Zilli. A disposizione: A. Furlanetto, M. Marocco, M. Petricca, G. Cipriano, E. Shoti, N. Cesaroni, A. Bianchi, A. Cerbara, M. Russo, E. Tare. Allenatore: Leonardo Menichini.



ROMA U19 (4-3-3): E. Zamarion; S. Parodi, W. Bianda, W. Plesnierowicz, R. Calafiori (dal 13' st F. Semeraro), A. Riccardi, E. Bove, E. Darboe (dal 27' st F. Tripi), R. Providence, N. Zalewski (dal 27' st Z. Sdaigui), F. Estrella Galeazzi. A disposizione: P. Boer, N. Maissa Cadou, A. Santese, P. Simonetti, G. Nigro, V. Besuijen, L. Chierico, L. D'Orazio, L. Tall. Allenatore: Alberto De Rossi.



Reti: al (R)' pt D. Anderson, al 10' pt F. Shehu.



Ammonizioni: al 3' st M. Alia (LAZ), al 37' pt R. De Angelis Durante (LAZ), al 28' st W. Bianda (ROM), al 36' st Z. Sdaigui (ROM).

Formazioni ufficiali

LAZIO U19 (4-3-3): M. Alia; D. Franco, S. Kalaj, R. De Angelis Durante, A. Ndrecka , M. Bertini, L. Falbo, D. Anderson, R. Moro (dal 13′ pt M. Russo), F. Shehu, M. Zilli. Allenatore: Leonardo Menichini.

ROMA U19 (4-3-3): E. Zamarion; S. Parodi, W. Bianda, W. Plesnierowicz, R. Calafiori, A. Riccardi, E. Bove, E. Darboe , R. Providence, N. Zalewski, F. Estrella Galeazzi. Allenatore: Alberto De Rossi.