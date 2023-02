Pro Sesto – Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pro Sesto – Juventus Next Gen di sabato 11 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 27° giornata di Serie C 2022-2023

SESTO SAN GIOVANNI – Sabato 11 febbraio alle ore 14.30 allo Stadio Breda di Sesto San Giovani in campo Pro Sesto e Juventus Next Gen per la 27esima giornata del campionato di Serie C. La neo capolista del campionato cercherà di conservare la vetta contro un avversario che attraversa anch’esso un ottimo momento. Entrambe le squadre infatti arrivano da tre successi consecutivi. Inoltre i bianconeri nei sei precedenti non hanno mai perso. Nella gara d’andata fu netto il successo per i bianconeri grazie alle reti di Besaggio, Pecorino e Cudrig per il 3-0 finale. La gara sarà diretta dall’arbitro Claudio Pedretta di Viterbo che sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto mentre 4° ufficiale sarà Federico Cosseddu di Nuoro. Nei tre precedenti con la Juventus Next Gen è arrivato sempre un successo con Albissola, Renate e Pergolettese. Pronostico a favore della squadra di casa quotata a 2.50 mentre il pareggio a 2.90 e la sconfitta a 3.05. Su Calciomagazine ci avvicineremo al match dalle 13.30 con l’uscita delle formazioni ufficiali quindi aggiornamenti sul match con risultato e tabellino in diretta. In classifica guida la Pro Sesto con 46 punti seguita dal Pordenone con 45 quindi FeralpiSalò a 44, Pro Patria e Lecco a 42, Vicenza 41.

Tabellino in tempo reale

Presentazione della partita

QUI PRO SESTO – Andreoletti deve rinunciare a Corradi per squalifica si dovrebbe affidare a Giubilato, Della Giovanna e Toninelli in difesa. A centrocampo larghi Capelli e Maurizi con Gattoni e Marchesi interni mentre tandem offensivo con Gerbi e Bruschi.

QUI JUVENTUS NEXT GEN – Brambilla con il 3-5-2 e trio difensivo formato da Riccio, Poli e Hujsen. Trio di interni per il centrocampo composto da Besaggio, Barrenechea e Iocolano con Barbieri e Turicchia larghi. In avanti favoriti Pecorino e Sekulov.

Le probabili formazioni di Pro Sesto – Juventus Next Gen

PRO SESTO (3-4-1-2): Del Frate; Giubilato, Della Giovanna, Toninelli; Capelli, Gattoni, Marchesi, Maurizi; D’Amico; Gerbi, Bruschi. Allenatore: Matteo Andreoletti

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Crespi; Riccio, Poli, Hujsen; Barbieri, Besaggio, Barrenechea, Iocolano, Turicchia; Sekulov, Pecorino. Allenatore: Massimo Brambilla

Dove vedere la partita in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. Disponibile anche su DAZN in streaming.

Biglietti

La società ha predisposto per l’acquisto dei biglietti del settore Curva Vito Porro a 3 euro + costo di prevendita e i due settori di tribuna, Bianca e Renord con il 50% di sconto ovvero a 10 euro e 15 euro. Fino alle 14.30 di sabato 11 febbraio per la tribuna coperta e la curva mentre fino alle 19 di venerdì per il settore ospiti si potranno acquistare i tagliandi su Ticketmaster. Per le persone con disabilità concessi accrediti fino a esaurimento posti.