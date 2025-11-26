Pro Vercelli-Atalanta U23 5-1: Akpa Akpro e Comi trascinano le bianche casacche

Diretta Pro Vercelli-Atalanta U23 di Mercoledì 26 novembre 2025: doppietta per Akpa Akpro, a segno anche Pino, Burruano e Comi

VERCELLI – Serata da incorniciare per la Pro Vercelli, che al “Silvio Piola” annienta l’Atalanta U23 con un netto 5-1 negli ottavi di Coppa Italia Serie C. Protagonista assoluto Akpa Akpro, autore di una doppietta, mentre Comi ha firmato il gol più spettacolare della serata. Per i nerazzurri solo la rete della bandiera di Riccio nel recupero.

Cronaca della partita La gara si apre con un’occasione per Misitano, neutralizzata da Passador, ma al 11′ la Pro Vercelli passa: Akpa Akpro sfrutta un errore difensivo e insacca l’1-0. Al 23′ arriva il raddoppio: Pino lascia partire un destro da fuori area che sorprende Pardel. L’Atalanta prova a reagire ma non trova sbocchi contro la difesa piemontese. Nella ripresa, al 12′, ancora Akpa Akpro sigla la doppietta di testa su punizione calciata da Rutigliano. Al 26′ è il turno di Burruano, che finalizza un’azione corale per il 4-0. Al 34′ entra in scena l’ex Comi, che con un eurogol dalla distanza porta il punteggio sul 5-0. Nel recupero, al 46′, Riccio trova la rete della bandiera per l’Atalanta U23, fissando il risultato sul 5-1.

Tabellino

PRO VERCELLI: Passador P., Pino E., Clemente G. (dal 32′ st Tarantola L.), Marchetti S., Carosso A. (dal 18′ st Piran L.), Iotti I., Burruano A. (dal 27′ st Huiberts D.), Ronchi N., Rutigliano M., Akpa Akpro J. (dal 17′ st Comi G.), Sow A. (dal 28′ st Haoudi H.). A disposizione: Anton A., Coccolo L., Comi G., Coppola G., Haoudi H., Huiberts D., Livieri A., Mallahi M., Piran L., Rosin D., Sow O., Tarantola L., Zacchera G.

ATALANTA U23: Pardel P., Plaia M., Navarro A. (dal 41′ st Guerini A.), Simonetto F., Bergonzi F. (dal 27′ st Idele J.), Riccio L., Tornaghi P. (dal 1′ st Comi P.), Pounga D. K., Lonardo E. (dal 40′ pt Fiogbe C.), Cassa F. (dal 27′ st Papadopoulos C.), Misitano G.. A disposizione: Armstrong D., Berto G., Bonanomi A., Colombo M., Comi P., Fiogbe C., Guerini A., Idele J., Manzoni A., Papadopoulos C., Torriani A., Zanchi E.

Reti: al 11′ pt Akpa Akpro J. (Pro Vercelli) , al 23′ pt Pino E. (Pro Vercelli) , al 12′ st Akpa Akpro J. (Pro Vercelli) , al 26′ st Burruano A. (Pro Vercelli) , al 34′ st Comi G. (Pro Vercelli) , al 45’+2 st Riccio L. (Atalanta U23) .

Ammonizioni: al 33′ pt Akpa Akpro J. (Pro Vercelli), al 21′ st Iotti I. (Pro Vercelli), al 45’+3 st Rutigliano M. (Pro Vercelli) al 23′ pt Tornaghi P. (Atalanta U23), al 11′ st Plaia M. (Atalanta U23), al 20′ st Misitano G. (Atalanta U23).

Le formazioni ufficiali di Pro Vercelli-Atalanta U23

PRO VERCELLI: Passador, Marchetti, Burruano, Rutigliano, Sow A., Iotti (C), Ronchi, Carosso, Pino, Clemente, Akpa Akpro. A disposizione: Rosin, Livieri, Coccolo, Mallahi, Coppola, Haoudi, Piran, Tarantola, Sow O., Comi, Huiberts, Zacchera, Anton. Allenatore: Michele Santoni.

ATALANTA U23: Pardel, Plaia, Simonetto, Pounga, Misitano, Cassa, Riccio, Tornaghi, Navarro, Bergonzi (C), Lonardo. A disposizione: Zanchi, Torriani, Berto, Comi, Manzoni, Armstrong, Guerini, Colombo, Bonanomi, Idele, Fiogbe, Papadopoulos. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

Presentazione partita

Mercoledì 26 novembre 2025 , alle ore 18:00 scenderanno in campo Pro Vercelli – Atalanta U23 per la Coppa Italia Serie C – 1/8 finale . Ricordiamo che nell’ultima partita giocata 13 marzo 2025 la stessa era finita con il risultato di 0-0 . Palcoscenico di questo incontro sarà lo Stadio Silvio Piola mentre la direzione sarà affidata all’arbitro Gianluca Guitaldi della sezione AIA di Rimini . Sarà coadiuvato dagli assistenti Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia; quarto ufficiale Davide Gandino di Alessandria . La Pro Vercelli ha i favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 2.40 mentre il pareggio è dato a 3.25 e la sconfitta aa 2.70.

La Pro Vercelli , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 3 vinte, 0 pareggiate e 2 perse; ha realizzato 7 gol e subito 6 . Nel precedente turno di Coppa Italia C ha superato in trasferta 1-0 il Vicenza mentre in campionato da due turni sta alternando sconfitte esterne a successi casalinghi come quello di sabato contro la Pro Vercelli . Il bilancio della Atalanta U23 é invece di 3 vinte, 1 pareggiate e 1 perse nelle ultime 5; 14 reti fatte e 8 subite. Ai sedicesimi di finale ha avuto la meglio sull’Alcione Milano per 2-1 e in campionato non vince da due turni con la sconfitta in casa con il Giugliano e a Cava de’ Tirreni .

Probabili formazioni

PRO VERCELLI (4-3-3): Pino, Marchetti, Coccolo, Furno; Iotti, Huiberts, Burruano; Mallahi, Akpa Akpro, Ouseynou Sow. Allenatore: Santoni

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Plaia, Navarro, Guerini; Idele, Pounga, Levak, Simonetto; Manzoni, Vavassori; Misitano. Allenatore: Bocchetti

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà Sky Sport Calcio al canale 258 a trasmettere in diretta tv e in esclusiva la sfida Pro Vercelli – Atalanta U23 , valida per la Coppa Italia Serie C – 1/8 finale . Disponibile anche su NOW e Sky go per lo streaming . I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Dalle ore 18:00 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.