Pro Vercelli-Folgore Caratese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pro Vercelli-Folgore Caratese di Lunedi 7 Settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Campionato di Serie C, Girone A

VERCELLI – Lunedi 7 settembre, alle ore 21:00, allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli, andrà in scena Pro Vercelli-Folgore Caratese, match valido per la terza giornata del Campionato di Serie C 2026/2027, girone A. Ad affrontarsi saranno due squadre che hanno cominciato il campionato in modo pressoché identico, ottenendo un pareggio e una sconfitta nelle prime due giornate: l’obiettivo comune, dunque, sarà quello di provare a festeggiare la prima affermazione stagionale, in modo da allontanarsi dalla zona più calda della graduatoria.

I padroni di casa guidati da Daniele Bonera sono reduci dallo stop esterno di Arzignano (1-0), successivo all’1-1 casalingo contro il Desenzano, mentre i neopromossi ospiti allenati da Nicola Belmonte arrivano a questo appuntamento dopo il 2-2 di Novara che ha dato seguito al ko maturato al debutto a Zanica contro la Dolomiti Bellunesi (1-2). Daniele Bonera, tecnico della Pro Vercelli, presenta in conferenza stampa la sfida in casa contro la Folgore Caratese. Mister, la Pro Vercelli cerca il primo successo stagionale. Che bilancio fa delle prestazioni fin qui? “Rimane il rammarico, che però abbiamo già messo alle spalle dalla ripresa di ieri. Credo che la squadra, nelle partite disputate, abbia sempre fatto buone prestazioni dal punto di vista del gioco e del saper stare in campo. Nulla da rimproverare ai ragazzi, se non l’esigenza di alzare il livello d’attenzione: io per primo, perché devo dare indicazioni e strumenti che poi loro portano in campo. La responsabilità parte da me e passa a loro. Dobbiamo valorizzare ciò che di buono abbiamo fatto nei 90 minuti: il rammarico deve trasformarsi in quella sana rabbia che ti permette di fare i tre punti”.

Dopo il primo storico punto in serie C, ora la nuova mission della Folgore Carate è ottenere la prima vittoria nei professionisti. Dovrà farlo ancora in trasferta, ancora in Piemonte. Intanto rischiano di allungarsi i tempi per quanto riguarda l’utilizzo della Sportitalia Arena. Sull’albo pretorio del Comune di Carate è stata pubblicata l’ordinanza che prevede la demolizione, entro 90 giorni, della tribunetta costruita durante l’estate nel settore ospiti in modo da arrivare alla capienza minima (1.500) per la Lega Pro, perché “realizzata anteriormente alla conclusione del procedimento di verifica e validazione del progetto esecutivo e anteriormente alla relativa approvazione da parte della giunta”, così si legge nel dispositivo. La Folgore ha tempo due mesi per il ricorso al Tar.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PRO VERCELLI-FOLGORE CARATESE]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Davide Galiffi di Alghero, coadiuvato dagli assistenti Rosania e Apollaro. Quarto uomo Tassano e operatore FVS Mititelu.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL PRO VERCELLI – La Pro Vercelli di Daniele Bonera si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Livieri; linea difensiva composta da Piran, Coccolo, Ronchi e Pagliari; a centrocampo agiscono Burruano, El Bakkali e Iotti; in attacco il tridente Iori–Bertoli–Sow guida la fase offensiva.

COME ARRIVA L’CAVESE – La Folgore Caratese di Nicola Belmonte risponde con il 3-5-2: tra i pali c’è Castelnuovo; linea difensiva composta da Samotti, Marchetti e Bassino; a centrocampo agiscono Duca, Ndoj, Castellano, Cester e Bellia; in attacco la coppia D’Amico–Mezsargs guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Coccolo, Ronchi, Pagliari; Burruano, El Bakkali, Iotti; Iori, Bertoli, Sow. Allenatore: Bonera.

FOLGORE CARATESE (3-5-2): Castelnuovo; Samotti, Marchetti, Bassino; Duca, Ndoj, Castellano, Cester, Bellia; D’Amico, Mezsargs Allenatore: Belmonte.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Pro Vercelli-Folgore Caratese, valido per la terza giornata del Campionato di Serie C 2026/2027 girone A, sarà trasmessa da SkySport Canale 257.