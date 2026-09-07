I risultati del 7 settembre 2026: i posticipi in Serie A

Si gioca nel pomeriggio Cagliari-Lecce, in serata Udinese-Lazio, posticipi in Liga, B e Lega Pro. Successo della Chapecoense in Brasile
Calcio sudamericano in apertura del programma di questo lunedì 7 settembre. Partiamo con la Liga Profesional Argentina dove il River Plate ha superato 3-1 a domicilio l’Ind. Rivadavia: vantaggio alla mezz’ora di Montiel su rigore, raddoppio di Galvan al 9′ della ripresa, accorcia Arce al 23′, chiude i giochi ancora Galvan al 35′. Colpo esterno dell’Atletico Tucuman sul Racing Club per 2-1: dopo l’errore dal dischetto di Diaz arriva il vantaggio di Godoy al 24′ quindi nella ripresa Perez pareggia al 26′ ma nel recupero decisivo Ruiz. Nella Serie A Betano 2-1 esterno della Chapechoense sul Corinthians: dopo appena due minuti Matheus Bidu sblocca il punteggio, pareggio di Marcinho al 40′ e punto decisivo ancora del giocatore ospite al 32′.
In Boliviafattore campo con The Strongest-Tomayapo 3-1 e Nacional Potosi-Blooming 2-1 mentre in Cile 2-1 del Palestino sull’U. De Conception. In Colombia pareggiano 1-1 Pereira e Millonarios e in Costa Rica 3-1 del Cartegines sul Puntaneras e 1-0 del San Carlos sullo Sporting. In Ecuador 1-1 tra Aucas e Barcellona SC, 1-0 de La Libertad in casa del Deportivo Cuenca. Nella Canadian Premier League 3-2 del Vancouver sul Supra du Quebec e in Perù 3-0 del Melgar sull’AD Tarma.
In Venezuela 2-0 interno de La Guaira sull’Anzoategui e in Messico per la Liga MX 1-0 del Cruz Azul sul Santos Laguna e nella Liga de Expansion MX 3-1 dei Leones Negros sul Tapatio. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti in programma. Posticipi in Serie A con Cagliari-Lecce alle ore 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45, in Serie B c’è Palermo-Sampdoria alle 20:30, si gioca anche in Lega Pro. In Europa ricordiamo i posticipi in Liga ovvero Getafe-Celta Vigo alle ore 19 ed Elche-Real Sociedad alle 21:30.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 7 SETTEMBRE 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Khaleej - Al Riyadh 17:30
Al-Hilal - Neom SC 20:00
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA
River Plate - Ind. Rivadavia 3-1 (Finale)
Racing Club - Atl. Tucuman 1-2 (Finale)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
The Strongest - Tomayapo 3-1 (Finale)
Nacional Potosi - Blooming 2-1 (Finale)
BRASILE: SERIE A BETANO
Corinthians - Chapecoense-SC 1-2 (Finale)
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Vancouver FC - Supra du Quebec 3-2 (Finale)
HFX Wanderers - Cavalry 21:00
CILE: LIGA DE PRIMERA
Palestino - U. De Concepcion 2-1 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Pereira - Millonarios 1-1 (Finale)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
Puntarenas FC2 - Cartagines 1-3 (Finale)
San Carlos - Sporting FC 1-0 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO
Aucas - Barcellona SC 1-1 (Finale)
Dep. Cuenca - Libertad 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Cagliari - Lecce 18:30
Udinese - Lazio 20:45
ITALIA: SERIE B
Palermo - Sampdoria 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Alcione Milano - Treviso 21:00
Pro Vercelli - Folgore Caratese 21:00
Renate - Novara 21:00
Trento - Lecco 21:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Catania - Cosenza 20:30
Picerno - Inter U23 21:00
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Tapatio - Leones Negros 1-3 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - APERTURA
Cruz Azul - Santos Laguna 1-0 (Finale)
PERU: LIGA 1 - CLAUSURA
Melgar - AD Tarma 3-0 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Estoril - Arouca 21:15
SPAGNA: LALIGA
Getafe - Celta Vigo 19:00
Elche - Real Sociedad 21:30
SPAGNA: LALIGA2
Sabadell - Cordoba 20:30
TURCHIA: SUPER LIG
Goztepe - Gaziantep 19:00
Rizespor - Alanyaspor 19:00
VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA
La Guaira - Anzoategui FC 2-0 (Finale)