I risultati del 7 settembre 2026: i posticipi in Serie A

Si gioca nel pomeriggio Cagliari-Lecce, in serata Udinese-Lazio, posticipi in Liga, B e Lega Pro. Successo della Chapecoense in Brasile

Calcio sudamericano in apertura del programma di questo lunedì 7 settembre. Partiamo con la Liga Profesional Argentina dove il River Plate ha superato 3-1 a domicilio l’Ind. Rivadavia: vantaggio alla mezz’ora di Montiel su rigore, raddoppio di Galvan al 9′ della ripresa, accorcia Arce al 23′, chiude i giochi ancora Galvan al 35′. Colpo esterno dell’Atletico Tucuman sul Racing Club per 2-1: dopo l’errore dal dischetto di Diaz arriva il vantaggio di Godoy al 24′ quindi nella ripresa Perez pareggia al 26′ ma nel recupero decisivo Ruiz. Nella Serie A Betano 2-1 esterno della Chapechoense sul Corinthians: dopo appena due minuti Matheus Bidu sblocca il punteggio, pareggio di Marcinho al 40′ e punto decisivo ancora del giocatore ospite al 32′.

In Boliviafattore campo con The Strongest-Tomayapo 3-1 e Nacional Potosi-Blooming 2-1 mentre in Cile 2-1 del Palestino sull’U. De Conception. In Colombia pareggiano 1-1 Pereira e Millonarios e in Costa Rica 3-1 del Cartegines sul Puntaneras e 1-0 del San Carlos sullo Sporting. In Ecuador 1-1 tra Aucas e Barcellona SC, 1-0 de La Libertad in casa del Deportivo Cuenca. Nella Canadian Premier League 3-2 del Vancouver sul Supra du Quebec e in Perù 3-0 del Melgar sull’AD Tarma.

In Venezuela 2-0 interno de La Guaira sull’Anzoategui e in Messico per la Liga MX 1-0 del Cruz Azul sul Santos Laguna e nella Liga de Expansion MX 3-1 dei Leones Negros sul Tapatio. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti in programma. Posticipi in Serie A con Cagliari-Lecce alle ore 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45, in Serie B c’è Palermo-Sampdoria alle 20:30, si gioca anche in Lega Pro. In Europa ricordiamo i posticipi in Liga ovvero Getafe-Celta Vigo alle ore 19 ed Elche-Real Sociedad alle 21:30.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 7 SETTEMBRE 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Khaleej - Al Riyadh 17:30

Al-Hilal - Neom SC 20:00



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA

River Plate - Ind. Rivadavia 3-1 (Finale)

Racing Club - Atl. Tucuman 1-2 (Finale)



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

The Strongest - Tomayapo 3-1 (Finale)

Nacional Potosi - Blooming 2-1 (Finale)



BRASILE: SERIE A BETANO

Corinthians - Chapecoense-SC 1-2 (Finale)



CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE

Vancouver FC - Supra du Quebec 3-2 (Finale)

HFX Wanderers - Cavalry 21:00



CILE: LIGA DE PRIMERA

Palestino - U. De Concepcion 2-1 (Finale)



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

Pereira - Millonarios 1-1 (Finale)



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Puntarenas FC2 - Cartagines 1-3 (Finale)

San Carlos - Sporting FC 1-0 (Finale)



ECUADOR: LIGA PRO

Aucas - Barcellona SC 1-1 (Finale)

Dep. Cuenca - Libertad 0-1 (Finale)



ITALIA: SERIE A

Cagliari - Lecce 18:30

Udinese - Lazio 20:45



ITALIA: SERIE B

Palermo - Sampdoria 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Alcione Milano - Treviso 21:00

Pro Vercelli - Folgore Caratese 21:00

Renate - Novara 21:00

Trento - Lecco 21:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Catania - Cosenza 20:30

Picerno - Inter U23 21:00



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Tapatio - Leones Negros 1-3 (Finale)



MESSICO: LIGA MX - APERTURA

Cruz Azul - Santos Laguna 1-0 (Finale)



PERU: LIGA 1 - CLAUSURA

Melgar - AD Tarma 3-0 (Finale)



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Estoril - Arouca 21:15



SPAGNA: LALIGA

Getafe - Celta Vigo 19:00

Elche - Real Sociedad 21:30



SPAGNA: LALIGA2

Sabadell - Cordoba 20:30



TURCHIA: SUPER LIG

Goztepe - Gaziantep 19:00

Rizespor - Alanyaspor 19:00



VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA

La Guaira - Anzoategui FC 2-0 (Finale)

