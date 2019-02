La Juve riparte dal Parma dopo l’eliminazione in Coppa, match clou Roma – Milan in programma domenica sera

Sarà Empoli – Chievo a dare il via alla ventiduesima giornata di Serie A. Alle 20.30 di sabato andrà in scena Juventus – Parma, mentre nella serata di domenica ci sarà Roma – Milan. Andiamo a vedere, partita per partita, le probabili formazioni previste, ricordando che nel link qui di seguito potete trovare gli ultimi aggiornamenti con squalificati, indisponibili e panchine.

Le probabili formazioni della 22° giornata

EMPOLI – CHIEVO

Nei toscani probabilmente scenderà in campo dal primo minuto Farias al fianco di Caputo, mentre il portiere dovrebbe essere Provedel. Nel Chievo Giaccherini sarà sulla trquarti a supporto di Stepinski e Pelliessier.

NAPOLI – SAMPDORIA

Dovrebbe essere Meret a difendere i pali partenopei, mentre Malcuit e Mario Rui saranno i terzini. La coppia d’attacco sarà Milik-Insigne. La Samp si affiderà alle sortite offensive di Quagliarella e Defrel con Ramirez che agirà alle loro spalle.

JUVENTUS – PARMA

Perin difenderà i pali, mentre Cancelo,Rugani, Caceres e Spinazzola potrebbero comporre la linea difensiva. In attacco si rivedrà Mandzukic con Dybala e Ronaldo. Nel Parma spazio a Kukca in mezzo al campo, mentre il tridente dovrebbe essere composto da Gervinho, Inglese e Siligardi.

SPAL – TORINO

Solita formazione per la Spal tranne in attacco dove, complice la squalifica di Petagna, ci sarà Antenucci al fianco di Paloschi. Il Torino scenderà in campo con il solito 3-5-2 con l’unico ballottaggio che comprende Zaza e Iago Falque.

UDINESE – FIORENTINA

Nell’Udinese probabilmente resteranno in panchina Lasagna e De Paul per lasciare il posto a Okaka e Pussetto. Nella Fiorentina scenderà in campo, l’ormai solito, tridente formato da Chiesa, Muriel e Simeone.

GENOA – SASSUOLO

Nei rossoblu ci sarà l’esordio dal primo minuto di Sanabria che si affiancherà a Kouamè. Inoltre a centrocampo Lerager è favorito su Veloso. Nel Sassuolo Babacar sarà il riferimento offensivo con Berardi e Djuricic che agiranno ai suoi lati.

INTER – BOLOGNA

Nell’Inter potrebbe esordire dal primo minuto il nuovo acquisto Cedric. In attacco possibile tridente formato da Candreva, Icardi e Perisic. Nel Bologna Lyanco prenderà subito il centro della difesa al fianco di Danilo, mentre Destro e Palacio saranno le due punte.

ROMA – MILAN

La Roma riproporrà il solito 4-2-3-1 con Santon terzino e Florenzi sulla trequarti. Davanti alla difesa ci sarà il ritorno di De Rossi al fianco di Pellegrini. 4-3-3 per il Milan con Paquetà a centrocampo affiancato da Bakayoko e Kessie. In attacco Suso, Piatek e e Calhanoglu.

FROSINONE – LAZIO

Nel Frosinone sembra ancora la coppia Ciano-Pinamonti ad essere scelta per iniziare dal primo minuto. Valzania sarà a centrocampo con Maiello e Chibsah. Nella Lazio Ballottaggio Correa- Caicedo per affiancare Immobile, mentre Parolo prenderà il posto dello squalificato Milinkovic.

CAGLIARI – ATALANTA

Nel Cagliari Luca Pellegrini, neo acquisto, potrebbe subito prendere il posto di Lykoggiannis in difesa. In attacco ci saranno Joao Pedro e Pavoletti con Birsa alle loro spalle. Nella difesa dell’Atalanta sembra favorito Djimsiti su Mancini, mentre non c’è nessun dubbio per l’attacco che sarà formato da Gomez, Ilicic e Zapata