Pronostici del 1° agosto: International Champios Cup in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì. Bolletta dedicata all’International Champions Cup, alla Champions League e al massimo campionato svedese

I pronostici di mercoledì 1° agosto sono dedicati all’International Champions Cup, alle gare di ritorno dei quarti di finale per le qualificazioni alla Champions League, e al massimo campionato svedese. Sono state selezionate sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Benfica-Olympique Lione over 2,5 (ore 22)

Gara valida per l’International Champions Cup, il prestigioso torneo internazionale. Nel torneo finora i portoghesi hanno perso e vinto una gara, entrambe ai rigori. I francesi vengono da due vittorie, un pareggio e una sconfitta

Arsenal-Chelsea goal (ore 21)

Incontro valevole per l’International Champions Cup, il prestigioso torneo internazionale. Derby di Londra tra due squadre che hannoo appena cambiato allenatore.

Rosenborg-Celtic Glasgow under 2,5 (ore 20.45)

Partita valida per il ritorno dei quarti di finale per la qualificazione alla Champions League. All’andata, una settimana fa, gli scozzesi hanno avuto la meglio per 3-1 sui norvegesi del Rosenborg . Tutto ancora possibile.

Throttur Reykjavik-Ir Reykjavik 1 (ore 21.15)

Gara valida per la qualttordicesima giornata del massimo campionato islandese. Il Throttur Reykjavik proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Fram e in classifica è quinto con 20 punti. Sette lunghezze in meno per l’Ir Reykjavik, terzultimo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Selfoss.

Umf Selfoss-Kopanvogur 12 (ore 21.15)

Match valido per la quatordicesima giornata del massimo campionato islandese. Il Selfoss proviene dalla sconfitta rimdiata in trasferta sul campo dell’Ir Reykjavik e in classifica è penultimo con 11 punti. Diciotto lunghezze in più per il Kopavagor, la capolista, reduce dal pari rimediato sul campo dell’Olafsvik.

Vikingur Olafsvik-Magni over 2,5 (ore 21.15)

Anche Vikingur Olafsvik-Magni è gara valida per la quattordicesima giornata del massimo campionato islandese. I padroni di casa provengono dal pareggio casalingo con il Kopavagur e i classifica sono terzi con 2 punti. Diciotto lunghezze in meno per gli ospiti, fanalino di coda del torneo ma reduci dalla vittoria in casa contro l’Haukar.

Benfica-Olympique Lione over 2,5 (1,75)

Arsenal-Chelsea goal (1,50)

Rosenborg-Celtic Glasgow under 2,5 (1,80)

Throttur Reykjavik-Ir Reykjavik 1 (1,50)

Umf Selfoss-Kopanvogur 12 (1,70)

Vikingur Olafsvik-Magni over 2,5 (1,45)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 175 euro