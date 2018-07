Serie A – Il punto della situazione sul mercato di Inter e Milan

Le due squadre del capoluogo lombardo stanno vivendo ore intense sul mercato, questo il punto della situazione sulle trattative.

MILANO – Finalmente la fumata bianca. Dopo un’intensa trattativa alla fine è prevalsa la volontà del giocatore. Sime Vrsaljko è un nuovo giocatore dell’Inter. Trovato l’accordo nella giornata di ieri con l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I Colchoneros partivano da una valutazione base di 30 milioni di euro per il terzino croato, complice anche l’ottimo mondiale disputato con la Croazia e un secondo posto ottenuto di tutto rispetto. La formula sarà quella del prestito oneroso da 6,5 milioni e un diritto di riscatto fissato a 17,5, per un costo totale di 24 milioni.

INTER AD UN PASSO DA ARTURO VIDAL

Accontentata così la volontà di Spalletti che richiedeva da tempo un terzino di grande spinta in grado di crossare parecchie palle al centro per gli attaccanti e il croato potrebbe essere proprio ciò di cui aveva bisogno l’ex allenatore della Roma. I numeri d’altronde parlano chiaro per lui: in Russia è riuscito a mettere più cross in assoluto di tutti: 34 in totale. Per Sime si tratta di un ritorno nel campionato nostrano dopo essere esploso con la maglia del Genoa e Sassuolo. Per i nerazzurri, però, non è affatto finita visto che una V tira l’altra. E così dopo Vrsaljko l’Inter è vicinissima a chiudere l’accordo con il Bayern Monaco per portare a Milano l’ex Juve Arturo Vidal. I bavaresi hanno accettato la proposta del prestito con diritto di riscatto per una cifra che oscillerebbe intorno ai 20 milioni di euro totali e per il cileno 4,5 milioni a stagione.

GIORNO DECISIVO PER HIGUAIN AL MILAN

Ormai mancano poche ore per il trasferimento del Pipita Higuain al Milan. Dopo un lungo colloquio notturno tra il d.t Leonardo e il fratello Nicolas (suo agente) le parti sembrano essersi trovate: 18 milioni di prestito e 36 per il riscatto. Un riscatto che diventerebbe a tutti gli effetti un’operazione definitiva. Restano forse gli ultimi dettagli da sistemare ma l’arrivo del Pipita a Milano sponda rossonera sembra ormai ad un passo. In dirittura d’arrivo anche lo scambio Bonucci-Caldara. Ritorno clamoroso per Leonardo che appena 11 mesi fa aveva lasciato la Juventus. Scambio che dovrebbe concludersi alla pari: 40 milioni per entrambi e ottime plusvalenze.

Fonte foto: Twitter Juventus