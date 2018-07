Serie B 2018/2019 – Il campionato cadetto si preannuncia affascinante

Meno di un mese all’inizio della Serie B 2018/2019, ai nastri di partenza squadre blasonate a partire da Palermo e Verona.

PALERMO – Poco meno di un mese e poi comincerà la Serie B 2018/2019. Il campionato cadetto, nonostante le vicissitudini che stanno scuotendo questa estate, si preannuncia più affascinante che mai vista la presenza di compagini che hanno fatto la storia del calcio Italiano. Nonostante le esclusioni di Bari, Cesena e, forse, Avellino, il campionato cadetto sarà pieno di squadre blasonate a cominciare dal Verona che può vantare uno Scudetto e tantissime presenze tra Serie A e Serie B. Dopo i veneti c’è sicuramente il Palermo che l’anno scorso ha sfiorato la promozione perdendo in finale play-off contro il Frosinone.

A seguire c’è il Brescia che vanta ben 60 partecipazioni in Serie B, dietro ai lombardi figurano Livorno, Padova e Lecce che sono state promosse dalla Serie C. Nella zona di metà classifica ci sono altre piazze blasonate che rispondono ai nomi di Ascoli, Perugia, Venezia, Foggia, Pescara, Cremonese e Salernitana. Non è finita qui vista la presenza del Crotone, retrocesso dalla Serie A al pari del Benevento. Dopo quindici anni c’è il ritorno in grande stile del Cosenza, dopo il successo contro il Siena, oltre alle conferme del campionato cadetto come Cittadella, Carpi e Spezia. Se la Lega dovesse accogliere le domande per il ripescaggio potrebbero aggiungersi anche squadre del calibro di Catania, Novara e Siena. Mettetevi comodi, lo spettacolo della Serie B 2018/2019 è appena cominciato.