I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato 1 ° febbraio sono dedicati agli anticipi della 22° giornata di Serie A e alla 22° giornata di Serie B

Sabato 1 febbraio spazio agli anticipi della ventiduesima giornata del campionato di Serie A e alla ventiduesima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente a sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Bologna – Brescia 1 (ore 15)

Gara di apertura della ventiduesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, che dopo la vittoria sul campo della Spal, sono undicesimi con 27 punti, attendono i lombardi, ultimi con dodici lunghezze in meno, a pari merito con Spal e Genoa, che nell’ultimo turno disputato hanno perso al Rigamonti contro il Milan.

Cagliari – Parma 1 (ore 18)

Anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A. I sardi sono reduci dal pareggio a San Siro contro l’Inter, e in classifica, nonostante abbiano raccolto un solo punto in cinque partite, occupano la sesta posizione, in Zona Europa, a pari merito con il Milan e proprio con i ducali, che domenica scorso hanno battuto l’Udinese.

Sassuolo – Roma 2 (ore 15)

Anticipo serale della ventiduesima giornata del campionato di Serie A. I neroverdi sono quindicesimi con 23 punti e reduce dal pareggio a reti inviolate a Marassi, contro la Sampdoria. Gli uomini di Fonseca vengono dal pareggio per 1-1 nel delby della Capitale e sono quarti a quota 49.

Frosinone – Virtus Entella (ore 15)

Incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato cadetto. Il Frosinone viene dalla vittoria di misura sul campo dell’Ascoli e in classifica é quinta con 31 punti, Stesse lunghzze per l’Entella, reduce dal pareggio casalingo per 1-1 dalla Cremonese.

Spezia – Pordenone 1 (ore 18)

Match valido per la ventiduesima giornata del campionato cadetto. Lo Spezia viene dalla vittoria esterna sul campo dell’Ascoli e in classifica é undicesima con 28 punti, Otto lunghezze in più per il Pordenone, secondo e reduce dalla sconfitta interna per 0-2 contro il Pescara,

Empoli – Crotone under 2,5 (ore 18)

Match valido per la ventiduesima giornata del campionato cadetto. L’Empoli viene dal pareggio casalingo contro il Chievo e in classifica é soltanto sedicesimo con 24 punti, Dieci lunghzze in più per il Crotone, terzo e reduce dalla sconfitta interna per 1-2 contro lo Spezia,

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 1° febbraio 2020

Bologna – Brescia 1 (1,72)

Cagliari – Parma 1 (1,95)

Sassuolo – Roma 2 (1,85)

Frosinone – Entella 1 (1,70)

Spezia – Pordenone 1 (2,30)

Empoli – Crotone under 2,5 (1,72)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 417 euro