Pronostici del 10 dicembre con Salernitana – Brescia

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata a Serie B, Serie C, Premier League, Liga spagnola e Eerste Divisie

I pronostici di lunedì 10 dicembre riguardano Serie B, Serie C, Premier League, Liga spagnola e Eerste Divisie. Sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Everton-Watford 1 (ore 21)

Gara valida per la sedicesima giornata del massimo campionato inglese. L’Everton proviene dal pareggio casalingo contro il Newcastle e in classifica ha 23 punti. Tre lunghezze in meno per il Watford, che nel turno scorso ha perso in casa dal Manchester City.

Salernitana-Brescia 1 (ore 20.30)

Incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato cadetto. La Salernitana proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Cittadella e in classifica ha 20 punti. Una lunghezza in più per il Brescia, reduce dalla vittoria casalinga contro il Livorno.

Athletico Bilbao-Girona 1 (ore 21)

Match valido per la quindicesima giornata del massimo campionato spagnolo. L’Athletico Bilbao proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Huesca e in classifica è terzultimo con 11 punti. Dieci lunghezze in più per il Girona, reduce dalla vittoria casalinga contro l’Alaves.

Pro Vercelli-Cuneo 1 (ore 20.45)

Gara valida per la quindicesima giornata del Girone A della Serie C. La Pro Vercelli proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Gozzano e in classifica ha 25 punti su 12 partite disputate. Sette lunghezze in mano (e un apartita in più) per il Cuneo, che nel turno precedente ha perso in casa dal Pontedera.

Jong Az-Telstar over 2,5 (ore 20)

Incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato cadetto olandese. Lo Jong Az proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Maastricht e in classifica ha 10 punti. Nove lunghezze in più per il Telstar, reduce dal pareggio casalingo contro l’Almere.

Jong PSV-Cambuur over 2,5 (ore 20)

Match valido per la diciassettesima giornata del campionato cadetto olandese. Lo Jong PSV proviene dalla vittoria casalinga contro l’Eagles e in classifica ha 26 punti. Quattro lunghezze in meno per il Cambuur, reduce dalla sconfitta rimediata in casa dall’Eindhoven.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 9 dicembre 2018

Everton-Watford 1 (1,77)

Salernitana-Brescia 1 (2,35)

Athletico Bilbao-Girona 1 (1,95)

Pro Vercelli-Cuneo 1 (1,55)

Jong Az-Telstar over 2,5 (1,47)

Jong PSV-Cambuur over 2,5 (1,48)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 273 euro