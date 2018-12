Salernitana – Brescia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Salernitana – Brescia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

SALERNO – Lunedì 10 dicembre alle ore 21 andrà in scena Salernitana – Brescia, incontro valevole per il posticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione campana che è reduce dalla sconfitta in casa del Cittadella ed in classifica occupa la settima posizione con 20 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine lombarda che viene dalla vittoria casalinga contro il Livorno ed in classifica occupa la quinta posizione con 21 punti.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 10 dicembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

QUI SALERNITANA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Micai in porta, pacchetto difensivo composto da Mantovani, Gigliotti e Mantovani. A centrocampo Castiglia in cabina di regia con Vitale e Di Tacchio mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ad Akpro e Vitale. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Vuletich e Bocalon.

QUI BRESCIA – La formazione ospite dovrebbe rispondere col 4-3-3 con Alfonso in porta, pacchetto arretrato composto da Mateju e Dall’Oglio sulle corsie esterne mentre al centro spazio a Cistana e Romagnoli. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Bisoli e Ndoj mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Spalek, Donnarumma e Torregrossa.

Dove vederla in TV e in streaming

Salernitana – Brescia, incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, sarà visibile su DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni di Salernitana – Brescia

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Mantovani, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Akpa-Akpro, Di Tacchio, Castiglia, Vitale; Vuletich, Bocalon. Allenatore: Colantuono

BRESCIA (4-3-3): Alfonso; Mateju, Cistana, Romagnoli, Dall’Oglio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek, Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Corini

STADIO: Arechi di Salerno