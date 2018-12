Risultati calcio live 11 dicembre 2018

Serata di Champions League con le gare decisive in alcuni casi per al qualificazione al turno successivo come Inter e Napoli

La Champions League sarà la protagonista della serata di questo martedì 11 dicembre. Ma il turno si è aperto nella notte con i successi di Belgrano nella Superliga argentina e del Blooming nella Division profesional in Bolivia. Nel pomeriggio i risultati del giorno saranno per il turno infrasettimanale della Serie C italiana oltre alla UEFA Youth League dedicate alle categorie Under19 delle squadre europee di club. Due match alle 18:55 apriranno invece il ricco quadro della Champions League che daranno tutti i verdetti di questo primo turno a gironi eliminatori. In primo piano le sfide delle italiane Inter e Napoli che sfideranno il PSV e il Liverpool con la qualificazione ancora in bilico. Ma andiamo a vedere tutti i risultati aggiornati di questa giornata sportiva.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

