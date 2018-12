Premier League 2018/2019 – Il resoconto della sedicesima giornata

Il City cade a Londra contro il Chelsea e lascia la leadership della classifica. Il Liverpool, che ha vinto contro il Bournemouth, è ora al comando.

LONDRA – La sedicesima giornata di Premier League è iniziata con la facile vittoria del Liverpool sul campo del Bournemouth per 4 a 0. La tripletta di Momo Salah e l’autorete di Cook hanno permesso ai “Reds” di scavalcare in classifica il City e di rimanere l’unica squadra imbattuta in questa Premier. Il Burnley ha vinto 1-0 contro il Brighton grazie alla rete siglata al 40′ del primo tempo da Tarkovski. Il Manchester United si è imposto 4-1 sul Fulham grazie ai gol di Young, Mata, Lukaku e Rashford. Per la squadra di Claudio Ranieri non è bastata la sola rete, su rigore, di Kamara. L’Arsenal ha vinto 1-0 grazie a Torreira contro l’Huddersfield portando a 21 la striscia di partite senza sconfitta( contando campionato e coppe).

Vittoria importantissima in chiave salvezza per il Cardiff contro il Southampton: i gallesi si sono imposti 1-0 grazie alla rete al 74′ di Peterson che ha portato i “bluebird” a + 5 dai “saints”. Il West Ham ha trovato la terza vittoria consecutiva vincendo 3-2 contro il Crystal Palace: dopo essere andati sotto nel primo tempo gli “Hammers” hanno reagito nella ripresa e, con le reti di Snodgrass, Hernandez e Anderson, si sono portati sul doppio vantaggio. Inutile nel finale la rete dei “Glazzers” firmata da Schlupp. Prima sconfitta per il Manchester City che cade a Stamford Bridge 2-0 contro il Chelsea di Maurizio Sarri: i “blues” si sono portati in vantaggio alla fine del primo tempo con Kantè e, al minuto 78′, hanno messo in ghiaccio la partita con David Luiz.

Il Tottenham, con le reti di Son e Dele Alli, ha vinto nella sfida che lo vedeva contrapposto al Leicester. Matt Doherty al minuto 94′ ha siglato il gol del 2-1 del Wolverhampton contro il Newcastle consegnando, di fatto, la vittoria ai lupi. E’ Finito 2-2 l’emozionante “Monday Night” tra Everton e Watford con i “toffees” che si sono portati in vantaggio al 15′ con l’ex Richarlison e nella ripresa si sono fatti rimontare in 2 minuti dall’autorete di Coleman e dalla rete di Doucoure. Al 96′ Digne ha rimesso il in parità il match.

Premier League 2018/2019 – Il resoconto della sedicesima giornata

Bournemouth – Liverpool 0-4

Burnley – Brighton 1-0

Man United – Fulham 4-1

Arsenal – Huddersflied 1-0

Cardiff – Southampton 1-0

West Ham – Crystal Palace 3-2

Chelasea – Man City 2-0

Leicester – Tottenham 0-2

Newcastle – Wolves 1-2

Everton – Watford 2-2

CLASSIFICA: Liverpool 42, Man City 41, Tottenham 36, Chelsea 34, Arsenal 34, Man United 26, Everton 24, Bournemouth 23, Leicester 22, Wolves 22, West Ham 21, Watford 21, Brughton 21, Cardiff 14, Necastle 13, Crystal Palace 12, Burnley 12, Huddersfield 10, Southampton 9, Fulham 9