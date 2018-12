Benevento – Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Benevento – Verona: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

BENEVENTO – Domenica 9 dicembre alle ore 21 andrà in scena Benevento – Verona, match clou della quindicesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine campana che viene dal pareggio in casa del Benevento ed in classifica occupa la sesta posizione con 21 punti. In settimana i padroni di casa sono stati impegnati anche in Coppa Italia, successo di misura contro il Cittadella e qualificazione agli ottavi di finale conquistata. Dall’altra parte, invece, ci sono i veneti che nello scorso turno hanno riposato ed in classifica occupano la decima posizione con 19 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 9 dicembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

QUI BENEVENTO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Montipò in porta, pacchetto difensivo composto da Volta, Billong e Cuccurullo. A centrocampo Del Pinto in cabina di regia con Tello e Bandinelli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Maggio e Ricci. In attacco tandem offensivo composto da Asencio e Coda.

QUI VERONA – La squadra di Grosso dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Silvestri tra i pali, pacchetto difensivo composto da Crescenzi ed Empereur sulle fasce mentre nel mezzo Dawidowicz e Caracciolo. A centrocampo Marrone in cabina di regia con Gustafson e Zaccagni mezze ali mentre in attacco tridente composto da Matos, Di Carmine e Lee.

Dove vederla in TV e in streaming

Benevento – Verona, match valevole per la quindicesima giornata di Serie B, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni di Benevento – Verona

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Billong, Cuccurullo; Maggio, Tello, Del Pinto, Bandinelli, Ricci; Asencio, Coda. Allenatore: Bucchi

VERONA (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Dawidowicz, Caracciolo, Empereur; Gustafson, Marrone, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Lee. Allenatore: Grosso

STADIO: Ciro Vigorito