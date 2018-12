Benevento – Cittadella: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Benevento – Cittadella: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per il quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 15

BENEVENTO – Martedì 4 dicembre alle ore 15 andrà in scena Benevento – Cittadella, incontro valevole per il quarto turno di Coppa Italia 2018/2019. Da una parte c’è la compagine campana che è reduce dal pareggio esterno col Palermo ed in classifica occupa la quinta posizione con 21 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione veneta che viene dall’importante vittoria casalinga contro la Salernitana ed in classifica occupa la terza posizione con 23 punti. In Coppa Italia la squadra sannita ha fatto fuori il Benevento mentre il Cittadella ha estromesso l’Empoli vincendo 3-0 al Castellani.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 4 dicembre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI BENEVENTO – La formazione campana dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Montipò tra i pali, pacchetto difensivo composto da Volta, Billong e Di Chiara. A centrocampo spazio a Viola in cabina di regia con Tello e Bandinelli mezze ali mentre sulle corsie esterne Maggio e Letizia. In attacco tandem offensivo composto da Asencio e Coda.

QUI CITTADELLA – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Paleari in porta, pacchetto difensivo composto da Rizzo e Ghiringhelli sulle fasce mentre nel mezzo Adorni e Frare. A centrocampo Iori in cabina di regia con Branca e Proia mezze ali mentre davanti Schenetti a supporto del tandem composto da Strizzolo e Panico.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Benevento – Cittadella, valevole per il quarto turno di Coppa Italia, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su RAI Sport.

Le probabili formazioni di Benevento – Cittadella

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Billong, Di Chiara; Maggio, Tello, Viola, Bandinelli, Letizia; Asencio, Coda. Allenatore: Bucchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Rizzo, Adorni, Frare, Ghiringhelli; Branca, Iori, Proia; Schenetti; Strizzolo, Panico. Allenatore: Venturato

STADIO: Ciro Vigorito