River Plate – Boca Juniors: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di River Plate – Boca Juniors: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la finale di ritorno di Copa Libertadores, calcio d’inizio alle ore 20.30

MADRID – Finalmente ci siamo. Dopo settimane di polemiche, corsi e ricorsi domenica 9 dicembre alle 20.30 andrà in scena River Plate – Boca Juniors, incontro valido per la finale di Copa Libertadores 2018. Si parte dal 2-2 dell’andata (match giocato quasi un mese fa) con il Boca in vantaggio per due volte con Abila e Bendetto e ripreso dalla rete di Pratto e da un autogol. Dopo i disordini del Monumental la CONMEBOL ha deciso di far disputare l’incontro al Santiago Bernabeu che, dunque, diventa il primo stadio al mondo ad ospitare tutte le finali più importanti.

La cronaca minuto per minuto

QUI RIVER PLATE – La squadra di Gallardo dovrebbe scendere in campo col 5-3-2 con Armani in porta, pacchetto difensivo composto da Maidana, Martinez e Pinola al centro mentre sulle corsie esterne spazio a Montiel e Casco. A centrocampo Perez in cabina di regia con Palacios e Martinez mezze ali mentre davanti spazio al tandem offensivo composto da Borré e Pratto.

QUI BOCA JUNIORS – Gli Xeneizes dovrebbero rispondere col 4-3-3 con Rossi in porta, pacchetto difensivo composto da Jara e Olaza sulle corsie esterne mentre nel mezzo Izquierdoz e Magallan. A centrocampo Barrios in cabina di regia con Perez e Nandez mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Pavon, Abila e Villa.

Dove vederla in TV e in streaming

River Plate – Boca Juniors sarà visibile sul sito di DAZN per gli abbonati, disponibile su tutti i dispositivi connessi a internet – desktop, tablet e mobile tramite l’applicazione.

Le probabili formazioni di River Plate – Boca Juniors

RIVER PLATE (5-3-2): Armani; Montiel, Maidana, Martinez, Pinola, Casco; Palacios, Perez, G. Martinez; Santos Borré, Pratto. Allenatore: Gallardo.

BOCA JUNIORS (4-3-3): Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallan, Olaza; Perez, Barrios, Nandez; Pavon, Abila, Villa. Allenatore: Schelotto.

STADIO: Santiago Bernabeu