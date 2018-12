River Plate – Boca Juniors: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di River Plate – Boca Juniors: incontro valevole per la finale di ritorno di Copa Libertadores, calcio d’inizio alle ore 20.30.

MADRID – Tra poco faranno il loro ingresso in campo River Plate e Boca Juniors nel match valevole per la finale di Copa Libertadores. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-2-1 per il River Plate con Fernandez e Martinez a supporto di Pratto mentre il Boca Juniors risponde col 4-3-3 con il tridente d’attacco formato da Pavon, Benedetto e Abila.

Le formazioni ufficiali di River Plate – Boca Juniors

RIVER PLATE (4-3-2-1): Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; E. Palacios, E. Perez, Ponzio; Fernandez, G. Martinez, Pratto. Allenatore: Gallardo

BOCA JUNIORS (4-3-3): Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Barrios, Nández, Perez; Pavon, Benedetto, Villa. Allenatore: Schelotto