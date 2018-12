River Plate-Boca Juniors 3-1, il tabellino: Millonarios campioni!

Il tabellino di River Plate-Boca Juniors 3-1 il risultato finale, reti di Pratto, Quintero e Martinez per i Millonarios mentre agli Xeneizes non basta Benedetto.

MADRID – Il River Plate vince la Copa Libertadores 2018. Al termine di un match infinito i Millonarios trionfano al Bernabeu battendo il Boca Juniors 3-1. Successo in rimonta per la formazione di Gallardo visto che sono gli Xeneizes a passare in vantaggio con Benedetto al tramonto della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo Pratto pareggia i conti portando la sfida ai supplementari dove il Boca rimane in dieci ed il River trova la reti della vittoria con Quintero e Martinez. Nel mezzo il palo di Jara che lascia un gusto amarissimo al Boca Juniors. Il River vince “La Finale del Secolo”.

River Plate-Boca Juniors 3-1: il tabellino del match

RIVER PLATE (4-4-2): Armani; Montiel (74 Mayada), Maidana, Pinola, Casco; E. Palacios (97′ Alvarez), E. Perez, Ponzio (58′ Quintero); Fernandez (111′ Zuculini), G. Martinez, Pratto. Allenatore: Gallardo

BOCA JUNIORS (4-3-3): Andrada; Buffarini (111′ Tevez), Izquierdoz, Magallán, Olaza; Barrios, Nández, Perez (89′ Gago); Pavon, Benedetto (62′ Abila), Villa (96′ Jara). Allenatore: Schelotto

RETI: 44′ Benedetto (B), 68′ Pratto (R), 109′ Quintero (R), 122′ Martinez (R)

AMMONIZIONI: Ponzio, Fernandez, Maidana Casco (R), Perez, Barrios, Tevez (B)

ESPULSIONI: Barrios (B)

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo, 1′ nel primo tempo supplementare, 2′ nel secondo tempo supplementare

STADIO: Santiago Bernabeu