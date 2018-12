Milan – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Torino: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

MILANO – Domenica 9 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena Milan – Torino, incontro valevole per il posticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine rossonera che è reduce dall’importantissima vittoria in rimonta contro il Parma. In classifica la squadra di Gattuso occupa la quarta posizione con 25 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra Granata che viene dal successo casalingo contro il Genoa che le ha permesso di salire in sesta posizione con 21 punti. La squadra di Mazzarri è stata impegnata in settimana anche in Coppa Italia, comodo successo casalingo contro il Sudtirol.

Domenica 9 dicembre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita.

QUI MILAN – La formazione rossonera dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Donnarumma in porta, pacchetto composto da Calabria e Rodriguez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio ad Abate e Zapata. A centrocampo Kessié e Bakayoko in cabina di regia con Suso e Calhanoglu sulle fasce mentre davanti spazio al tandem offensivo composto da Higuain e Cutrone.

QUI TORINO – I Granata dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, N’Koulou e Djidji. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Meité e Baselli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a De Silvestri e Ansaldi. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Iago Falque e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Milan – Torino, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A. Sarà possibile seguire il match in streaming su smartphone, tablet, laptop e PC per tutti gli abbonati al servizio Sky Go.

Le probabili formazioni di Milan – Torino

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, R. Rodríguez; Calhanoglu, Kessié, Bakayoko, Suso, Cutrone, Higuain. Allenatore: Gattuso.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

STADIO: San Siro