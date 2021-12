I suggerimenti del giorno 10 dicembre sono dedicati agli anticipi di Bundesliga, Ligue 1 e Premier League, Serie A e B

Il 10 dicembre si giocano gli anticipi di Bundesliga, Ligue 1, Serie A e Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. La vincita complessiva per una puntata da 10 euro si aggira sui 990 euro, ovviamente è variabile a seconda di quali quote di vanno a prendere in considerazione. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Nantes – Lens 2 (ore 21)

Match valido per la diciottesima giornata di Ligue 1. I padroni di casa vengono dal successo esterna di misura contro il Lorient e in classifica sono quarti con 27 punti. A quota 22 gli ospiti, tredicesimi e reduci dal pareggio casalingo per 1-1 col PSG.

Colonia – Augusta 1 (ore 20.30)

Match valido per la quindicesima giornata di Bundesliga. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Bielefeld e in classifica sono noni con 19 punti. A quota 13 gli ospiti, terzultimi e reduci dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro il Bochum.

Brentford – Watford 1 (ore 21)

Gara valido per la sedicesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 2-2 contro il Leeds e in classifica sono tredicesimi con 17 punti. A quota 13 gli ospiti, diciassettesimi e reduci dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro il Manchester City.

Genoa – Sampdoria 2 (ore 20.45)

Incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A. I rossoblù vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Juventus e sono in cerca del primo gol e del primo successo con Shevchenko in panchina; in classifica sono penultimi, a pari merito con il Cagliari, con 10 punti, frutto di una vittoria, sette pareggi e otto sconfitte con 17 gol fatti e 31 subiti. I blucerchiati sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro la Lazio e sono quindicesimi a quota 15 punti, con un cammino di quattro vittorie, tre pareggi e nove sconfitte e con22 reti realizzate e 32 incassate. Sono 77 i precedenti, nella massima categoria, tra le due compagini con il bilancio di 18 vittorie per il Genoa, 29 pareggi e 29 affermazioni della Sampdoria.

Cremonese – Crotone 1 (ore 18)

Gara valida per la diciassettesima giornata di Serie B. I grigiorossi vengono dal successo esterno per 0-2 contro il Cosenza e in classifica sono sesti, a pari merito con l’Ascoli, con 26 punti, frutto di sette vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte con 20 gol fatti e 14 subiti. I pitagorici sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro la Lazio e sono terzultimi a quota 8 punti, con un cammino di una partita vinta, cinque pareggiate e dieci perse e con 14 reti realizzate e 28 incassate.

Ternana – Benevento 1 (ore 20.30)

Match valevole per la diciassettesima giornata di Serie B. I rossoverdi vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Frosinone e in classifica sono undicesimi, a pari merito con la Reggina, con 22 punti, a +7 dalla zona playout, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte con 24 gol fatti e 26 subiti. I sanniti sono reduci dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Benevento e sono quarti, a pari merito con il Monza, a quota 28 punti, in piena zona playoff, con un cammino di otto partite vinte, quattro pareggiate e quattro perse e con 24 reti realizzate e 16 incassate.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 10 dicembre 2021

Nantes – Lens 2 (2.50)

Colonia – Augusta 1 (1.62)

Brentford – Watford 1 (2.10)

Genoa – Sampdoria 2 (2.45)

Cremonese – Crotone 1 (1.90)

Ternana – Benevento 1 (2.50)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 990 EURO