I consigli del giorno 10 gennaio 2025 sono dedicati agli anticipi di Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Eredivisie e Liga

Venerdì 10 gennaio si giocano gli anticipi diLigue 1, Bundesliga, Serie A, Eredivisie e Liga. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Nantes-Monaco 2 (ore 19)

Gara valida per la diciassettesima giornata di Ligue 1. Il Nantes viene dal pari esterno per 1-1 contro il Lilla ed é sedicesimo con 15 punti. Il Monaco é reduce dalla sconfitta esterna di misura contro il PSG ed é terzo a quota 30.

Auxerre-Lilla 2 (ore 21)

Gara valida per la diciassettesima giornata di Ligue 1. L’Auxerre viene dalla sconfitta esterna per 3-1 contro lo Strasburgo ed é nono con 21 punti. Il Lilla é reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Nantes ed é quarto a quota 28.

Dortmund-Leverkusen 2 (ore 20.30)

Anticipo della sedicesima giornata di Bundesliga. Il Dortmund viene dalla vittoria esterna per 1-3 contro il Wolfsburg ed é sesto con 25 punti. Il Leverkusen é reduce dal successo casalingo per 5-1 contro il Friburgo ed é secondo a quota 32.

Lazio-Como 1 (ore 20.30)

Anticipo della ventesima giornata di Serie A. Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, reduci dalla bruciante sconfitta nel Derby della Capitale. I capitolini occupano la quarta posizione in classifica con 35 punti, tre in più della Juventus, che però ha una partita in meno. Dall’altro lato ci sarà il Como. I lombardi arrivano alla sfida dopo l’importante vittoria tra le mura amiche maturata contro il Lecce per due reti a zero grazie alle marcature di Nico Paz e Cutrone. La classifica vede i biancoblu al sedicesimo posto con un punto di vantaggio proprio sul Lecce che è terzultimo.

Sittard-G.A.Eagles 1 (ore 20)

Incontro valevole per la diciottesima giornata di Eredivisie. Il Sittard viene dalla vittoria esterna per 2-5 contro l’Utrecht ed é ottavo con 25 punti. A quota 25 anche il G.A. Eagles, reduce dal successo casalingo per 2-1 contro il Breda.

Vallecano-Celta Vigo 1 (ore 21)

Match valido per la diciannovesima giornata di Liga. Il Vallecano viene dal pari esterno per 1-1 contro il Betis ed é dodicesimo con 22 punti. Il Celta Vigo é reduce dal successo casalingo per 2-0 contro la Real Sociedad ed é undicesimo a quota 24.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 10 gennaio 2025