I consigli del giorno 10 maggio 2025 sono dedicati alla Serie A, ai playout di Serie C e alla Supercoppa di Serie C

Sabato 10 maggio si giocano gli anticipi della trentaseiesima giornata di Serie A, le gare dei playout di Serie C e della Supercoppa di Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Como-Cagliari 1 (ore 15)

Anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Il Como arriva alla sfida con una serie di cinque vittorie consecutive: obiettivo dei lariani é chiudere la stagione al decimo posto in classifica. Il Cagliari, invece, ha perso tre delle ultime quattro partite e deve ancora raggiungere la matematica salvezza.

Lazio-Juventus 1 (ore 18)

Anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Sffida cruciale per la qualificazione alla Champions League, con entrambe le squadre a 63 punti, insieme alla Roma. La Lazio arriva dal successo esterno contro l’Empoli mentre la Juventus é reduce dal pareggi con il Bologna.

Empoli-Parma 1 (ore 20.45)

Gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. È una sfida importante per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi per la salvezza. L’Empoli ha avuto un percorso difficile Empoli ha avuto un rendimento difficile, con 4 vittorie e 18 sconfitte e non vince dallo scorso dicembre. I Parma ha vinto sei volte e perso quindici.

Milan Futuro-SPAL 1 (ore 20)

Primo turno dei playout di Serie C, gara di andata. Il Milan Futuro ha chiuso la stagione al 18° posto, mentre la SPAL al 17°, il che significa che in caso di parità nel doppio confronto, sarà la SPAL a salvarsi

Sestri Levante-Lucchese 2 (ore 20)

Primo turno dei playout di Serie C, gara di andata, Il Sestri Levante, penultimo in classifica, deve vincere almeno una delle due sfide per salvarsi, mentre la Lucchese, quintultima, si salverà in caso di parità nel doppio confronto

Entella-Avellino 1 (ore 19)

seconda giornata del torneo, che vede sfidarsi le tre squadre vincitrici dei rispettivi gironi di Lega Pro, Nella prima partita, il Padova ha battuto l’Avellino 1-0, quindi l’Entella farà il suo esordio nella competizione contro i campani.

