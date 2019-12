I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì 13 dicembre 2019 sono dedicati agli anticipi di Serie B, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 2

Venerdì 13 dicembre si giocano gli anticipi di Serie B, Ligue 1, Bundesliga, Liga spagnola, Eredisvisie e la Ligue 2. I pronostici di oggi riguardano le sei gare citate, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Lilla -Montpellier over 2,5 (ore 20.45)

Anticipo della diciottesima giornata del massimo campionato francese. Il Lilla proviene dalla vittoria casalinga contro il Brest e in classifica è terzo con 28 punti. Quattro lunghezze in meno per il Montpellier, reduce dalla sconfitta casalinga contro il PSG.

Hoffenheim – Augusta 1 (ore 20.30)

Sfida valida per la quindicesima giornata del massimo campionato tedesco. L’Hoffenheim proviene dal pareggio casalingo contro il Dusseldorf e in classifica è ottavo con 21 punti. Quattro lunghezze in meno per l’Augusta, dodicesimo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Magonza.

Chievo – Juve Stabia 1 (ore 21)

Incontro valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Il Chievo è reduce dalla vittoria casalinga contro la Cremonese e in classifica è quarto con 24 punti. Dieci lunghezze in meno per la Juve Stabia, diciottesimo e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Frosinone,

Heerenveen – Willem II (ore 20)

Incontro valevole per la dicioettesima giornata del massimo campionato olandese. L’Heerenveen proviene dalla sconfitta rimediata a Granada e in classifica è quindicesimo con 18 punti. Due lunghezze in meno per il Willem II, reduce dalla sconfitta in casa dell’Ajax.

Alaves – Leganes 1 (ore 21)

Sfida valida per la sedicesima giornata del massimo campionato spagnolo. L’Alaves proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Atletico Madrid e in classifica è tredicesimo con 18 punti. Nove lunghezze in meno per il Leganes, e reduce dalla sconfitta interna contro il Barcellona.

Lorient – Auxerre (ore 21)

Sfida valida per la sedicesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Lorient proviene dalla larga vittoria in trasferta sul campo dell’Orleans ed è in testa alla classifica con 36 punti. Diciassette lunghezze in meno per l’Auxerre, tredicesimo e reduce dal pareggio casalingo contro l’Auxerre.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 13 dicembre 2019

Lilla -Montpellier over 2,5 (2,25)

Hoffenheim – Augusta 1 (1,90)

Chievo – Juve Stabia 1 (1,67)

Heerenveen – Willem II 1 (2,10)

Alaves – Leganes 1 (2,55)

Lorient – Auxerre 1 (1,60)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 612 euro