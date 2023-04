I consigli del giorno 14 aprile 2023 sono dedicati agli anticipi dei campionati di Serie A, B, Bundesliga, Ligue 1 e Liga

Venerdì 14 aprile si giocano gli anticipi dei campionati di Serie A, Serie B, Ligue 1, Bundesliga e Liga. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Tolosa – Lione 2 (2.30)

Anticipo della trentunesima giornata di Ligue 1. Il Tolosa viene dal successo esterno per 1-2 contro il Montpellier ed é dodicesimo con 38 punti; a quota 47 il Lione, settimo e reduce dal successo casalingo per 3-1 contro il Rennes.

Schalke – Hertha 1 (ore 20.30)

Anticipo della ventottesima giornata di Bundesliga. Lo Schalke viene dalla sconfitta esterna per 2-0 contro l’Hoffenheim ed é ultimo con 21 punti; a quota 22 l’Hertha, penultimo e reduce dalla sconfitta casalinga di misura contro l’RB Lipsia.

Cremonese – Empoli 1 (ore 18,30)

Gara di apertura della trentesima giornata di Serie A. I grigiorossi vengono dal successo esterno per 2-3 in rimonta contro la Sampdoria. Sono penultimi, a dieci lunghezze dalla quartultima con 13 punti, frutto di due vittorie, dieci pareggi e diciassette partite perse, ventisei gol fatti e cinquantacinque subiti. I toscani venerdì scorso sono riusciti a fermare il Milan sullo 0-0. Occupano il quattordicesimo posto a quota 32 grazie a u n percorso di sette partite vinte, dodici pareggiate e dieci perse, venticinque gol fatti e trentasei subiti.

Spezia – Lazio 2 (ore 20.45)

Anticipo della trentesima giornata di Serie A. Lo Spezia dopo due pareggi consecutivi per 1-1 arrivati contro la Salernitana, in casa, e contro la Fiorentina in trasferta, continuano a cercare punti importanti per guadagnarsi una salvezza sicura. I bianconeri al momento possono gestire un vantaggio di quattro punti sul Verona terz’ultimo che in questo turno sarà impegnato nella proibitiva trasferta sul campo del Napoli capolista. In Liguria arriverà la Lazio di Maurizio Sarri che, dopo aver battuto la Juventus per 2-1 la scorsa settimana, occupa saldamente la seconda posizione con cinque punti di vantaggio rispetto alla Roma che è la prima inseguitrice dei biancocelesti. I capitolini sono in cerca del settimo risultato utile consecutivo in campionato

Modena – Parma 2 (ore 20.30)

Gara valida per la trentatreesima giornata di Serie B. I Canarini vengono dal successo esterno di misura contro il Perugia, firmato Gerli. Si trovano in decima posizione con 42 punti, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e quattordici sconfitte, quarantadue reti realizzate e quarantatré incassate. I Ducali sono reduci da due successo di fila, contro Palermo e Cittadella, che hanno permesso loro di consolidare la posizione in zona playoff. Ora sono settimi con 47 punti, con un percorso di tredici partite vinte, otto pareggiate e undici perse, trentotto reti realizzate e trentaquattro subite. Nelle ultime cinque sfide il Modena ha collezionato sette punti, contro i dieci del Parma

Vallecano – Osasuna 1 (ore 21)

Match valido per la ventinovesima giornata di Liga. Il Vallecano viene dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Atletico Madrid ed é nono con 37 punti; a quota 38 l’Osasuna, ottavo e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro l’Elche.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per il 14 aprile 2023