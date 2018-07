Pronostici del 14 luglio con la finale 3° – 4° dei Mondiali

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata alla finale per il terzo e quarto posto ai Mondiali 2018 e al calcio irlandese e svedese

I pronostici per sabato 14 luglio sono dedicati alla finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali 2018 Belgio – Inghilterra, al massimo campionato svedese e alla seconda divisione irlandese. In totale sono state scelte sei gare che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Belgio-Inghilterra 1 (ore 16)

I Diavoli Rossi sono stati eliminati dalla Francia dopo aver chiuso il Gruppo G in prima posizione e aver battuto Giappone e Brasile nella fase ad eliminazione diretta. Gli inglesi sono stati sconfitti dalla Croazia ai tempi supplementari, dopo che avevano chiuso il girone al secondo posto e avuto la meglio su Colombia (ai calci di rigore) e Svezia.

Brommapojkarna -IK Sirius gol (ore 18)

Scontro in fondo alla classifica nella tredicesima giornata del massimo campionato svedese. Il Brommapojkarna proviene dalla pesante sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Dalkurd ed è terzultimo con 10 punti. Cinque lunghezze in meno per il Sirius, fanalino di coda del torneo, che nel turno precedente ha perso in casa dal Malmo.

Dalkurd-Trelleborgs 1(ore 18)

Gara valida per la tredicesima giornata del massimoe. Il Dalkurd proviene dalla vittoria ottenuta contro il Brommapojkarna e in classifica è penultimo con 8 punti. Tre lunghezze in meno per il Trelleborgs, terzultimo e reduce dalla sconfitta rimediata in casa dall’Aik Stockolm.

Malmo-Ostersunds 1 (ore 18)

Match valido per la tredicesima giornata del massimo campionato svedese. Il Malmo proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Drita e in classifica è decimo con 18 punti. Due lunghezze in più per l’Ostersunds, quinto e reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Hammarby.

Goteborg-Orebro gol (ore 20)

Tra le gare in programma per la tredicesima giornata del massimo campionato svedese c’è anche Goteborg-Orebro. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in casa dal Kalmar e in classifica sono dodicesimi con 13 punti. Sei lunghezze in più per l’Orebro, settimo, che nel turno precedente ha perso in casa dall’Elfsborg.

Cobh Ramblers-Galway United 2 (ore 20.45)

E per finire Cobh Ramblers-Galway United, gara valida per la seconda divisione irlandese. I padroni di casa provengono dalla vittoria rimediata in trasferta sul campo del Longford e in classifica sono settimi con 24 punti. Cinque lunghezze in più per gli ospiti, sesti e reduci dalla vittoria casalinga contro l’Athlone.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 14 luglio 2018

Belgio-Inghilterra 1 (2,20)

Brommapojkarna -IK Sirius gol (1,68)

Dalkurd-Trelleborges 1(1,73)

Malmo-Ostersunds 1 (1,60)

Goteborg-Orebro gol(1,68)

Cobh Rambòers-Galway United 2 (1,85)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 318 euro