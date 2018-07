Premier – Maurizio Sarri firma col Chelsea, Zola sarà il suo vice

L’ex allenatore del Napoli ha firmato poco fa col club londinese, il suo vice sarà Zola mentre Jorginho arriva per 65 milioni.

LONDRA – Maurizio Sarri è ufficiosamente il nuovo allenatore del Chelsea. L’ufficialità, però, slitta ancora visto che Aurelio De Laurentiis ha raggiunto gli accordi con il club inglese per Jorginho (58 milioni di euro più 7 milioni) e Sarri, ma per un disguido burocratico non può ancora dare l’annuncio. Nel frattempo la firma è arrivata su un contratto biennale con opzione per la terza stagione.

L’ex tecnico del Napoli, dunque, prende così il posto di Antonio Conte, ufficialmente esonerato in mattinata da Roman Abramovich. Il vice di Sarri al Chelsea sarà Gianfranco Zola. In questa stagione il club londinese, però, non disputerà la Champions League. Il primo obiettivo dell’ex allenatore dell’Empoli sarà quello di riportare il Chelsea nei primi quattro posti della Premier League.