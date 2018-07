Il comunicato del Real Madrid circa l’interesse per Neymar

Il club castigliano, attraverso un comunicato, smentisce qualsiasi tipo di voce circa l’interessamento per il fuoriclasse brasiliano.

MADRID – In quel di Madrid è appena cominciata la caccia al sostituto (o ai sostituti) di Cristiano Ronaldo. L’addio del fuoriclasse portoghese (451 reti in 438 partite) ha scosso l’ambiente castigliano che adesso si aspetta almeno due colpi degni di tal nome. In cima alla lista dei desideri del Real c’è Neymar con alcuni quotidiani spagnoli che avevano riportato notizie riguardo un viaggio di alcuni emissari del club in Brasile. A quale scopo? Imbastire un dialogo con il papà-agente e valutare la fattibilità di un affare che, al momento, sembra davvero difficile. A tal proposito, dunque, è arrivato il comunicato del Real Madrid smentendo le voci dei quotidiani. Lo riportiamo di seguito.

Il comunicato del Real Madrid

“Di fronte alle continue informazioni che accostano il giocatore del PSG Neymar al nostro club, il Real Madrid C.F. vuole chiarire che non è prevista nessuna offerta per il calciatore. I rapporti tra i due club sono straordinari, tali che, se il Real Madrid dovesse pensare di contattare il giocatore, la prima cosa che farebbe sarebbe quella di parlarne con il suo club”.