I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica sono dedicati integralmente alla sedicesima giornata del campionato di Serie A

Dopo gli anticipi, domenica 15 dicembre si gioca la sedicesima giornata del campionato di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Verona – Torino over 2,5 (ore 12.30)

Il Verona proviene dalla sconfitta rimediata sul campo dell’Atalanta e in classifica é undicesima con 18 punti. Due lunghezze in più per il Torino, che dopo la vittoria casalinga contro la Fiorentina è nono.

Bologna – Atalanta 2 (ore 15)

Il Bologna proviene dalla sconfitta interna contro il Milan e in classifica è dodicesimo con 16 punti. Dodici lunghezze in più per l’Atalanta, che dopo la vittoria sul campo del Brescia è sesta.

Juventus – Udinese over 2,5 (ore 15)

La Juventus proviene dalla sconfitta all’Olimpico contro la Lazio e in classifica è seconda con 36 punti, a -2 dall’Inter. Ventun lunghezze in meno per l’Udinese, sedicesimo e reduce dal pareggio casalingo contro il Napoli.

Milan – Sassuolo 1 (over 2,5)

Il Milan proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Brescia e in classifica è decimo con 20 punti. Cinque lunghezze in meno per il Sassuolo, che dopo il pari interno contro il Cagliari è quattordicesimo.

Roma – Spal 1 (ore 18)

La Roma proviene dal pareggio a San Siro contro l’Inter e in classifica è quinta con 29 punti. Venti lunghezze in meno per la Spal che dopo la sconfitta casalingo contro il Brescia è ultima.

Fiorentina – Inter 2 (ore 20.45)

Posticipo serale. La Fiorentina proviene dalla sconfitta rimediata sul campo del Torino e in classifica è tredicesima con 16 punti. Ventidue lunghezze in più per l’Inter, capolista e reduce dal pareggio casalingo contro la Roma.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 15 dicembre 2019

Verona – Torino over 2,5 (2.10)

Bologna – Atalanta 2 (1,93)

Juventus – Udinese over 2,5 (1,60)

Milan – Sassuolo 1 (1,55)

Roma – Spal 1 (1,28)

Fiorentina – Inter 2 (2,10)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro ->270 euro