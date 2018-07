Pronostici del 16 luglio 2018: Europeo under 19 in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata al campionato Europeo Under 19 e al calcio danese, svedese e irlandese

I pronostici per lunedì 16 luglio sono dedicati alla fase finale dei Campionati Europei Under 19, al massimo campionato svedese e ai massimi campionati danese e islandese. In totale sono state scelte cinque gare che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Elfsborg-Hammarby gol (ore 19)

Match valido per la tredicesima giornata del massimo campionato svedese. L’Elfsborg proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Orebro e in classifica è dodicesimo con 15 punti. Undici lunghezze in più per l’Hammarby, secondo e reduce dalla sconfitta rimediata in casa dall’Ostersunds.

Breidablik-Fjolnir Reykjavik over 2,5 (ore 21.15)

Gara valida per la decima giornata del massimo campionato islandese. Il Breidabilk proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Vestmannaeyjar e in classifica è terzo con 19 punti. Sette lunghezze in meno per il Fjolnir, decimo, che nel turno precedente ha perso in casa dell Akureyri.

Finlandia-Italia U19 2 (ore 19)

Prendono il via in Finlandia la fase finale dei Campionati Europei Under 19. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi. Le prime due si qualificheranno alle semifinali del torneo e ai Mondiali Under20 2019. Le terze classificate accederanno ad uno spareggio di qualificazione. Nella prima giornata l’Italia, che ha vinto il gruppo 3 con sette punti, affronta i padroni di casa, qualificati di diritto in qualità di Paese ospitante.

Copenaghen-Horsens 1 (ore 18)

Gara valida per la prima giornata del massimo campionato danese. I padroni di casa sono nettamente superiori sotto il profilo tecnico atletico, ma non bisogna trascurare il fatto che provengono dai turni preliminari di Europa League.

Randers-Brondby 2 (1,65) 20.15

Anche Vendsyssel-Odense è una gara valida per la prima giornata del massimo campionato danese. Nella passata stagione hanno chiuso, rispettivamente, al penultimo e al secondo posto.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 16 luglio 2018

Elfsborg-Hammarby gol (1,60)

Finalndia-Italia U19 2 (1,42)

Breidablik-Fjolnir Reykjavik over 2,5 (1,65)

Copenaghen-Horsens 1 (1,28)

Randers-Brondby 2 (1,65)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 79 euro