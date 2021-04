I suggerimenti del giorno sono dedicati agli anticipi della trentunesima giornata del campionato di Serie A e alla trentaquattresima giornata di Serie B

Sabato 17 aprile si giocano gli anticipi della trentunesima giornata di Serie A e la trentaquattresima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio il pronostico del giorno.

Crotone – Udinese 2 (ore 15)

Gara di apertura della trentunesima giornata di Serie A. Per i pitagorici, fanalino di coda del torneo, la sfida rappresenta l’ultima spiaggia per poter ancora sperare in una salvezza che a questo punto sa quasi di miracoloso; vengono dalla sconfitta esterna per 3-2 contro lo Spezia e sono, appunto, ultimo a dodici lunghezze dalla quartultima in classifica, con 15 punti. I friulani, invece, hanno collezionato 1 successo, 1 pareggio e 3 sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in casa nello scontro diretto con il Torino; sono dodicesimi con 33 punti.

Sampdoria – Hellas Verona 1 (ore 15)

Anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Ranieri che viene dalla sconfitta casalinga contro il Napoli ed in classifica occupa la decima posizione con 36 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Juric che è reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio ed in classifica occupa la nona posizione con 41 punti.

Sassuolo – Fiorentina 1 (ore 18)

Gara valida per la trentunesima giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra emiliana che viene dal successo esterno contro il Benevento ed in classifica occupa l’ottava posizione solitaria con 43 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra Viola che è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta ed in classifica occupa il quindicesimo posto, in coabitazione con il Benevento, a quota 30 punti.

Cagliari – Parma 1 (ore 20.45)

Anticipo serale della trentunesima giornata di Serie A. Da una parte, dunque, c’è la squadra di Semplici che viene dalla sconfitta esterna contro l’Inter ed in classifica occupa il terzultimo posto con 22 punti, -5 dal Torino che ha anche una partita in meno. Dall’altra parte troviamo la squadra di D’Aversa che è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Milan ed in classifica occupa il penultimo posto con 20.

Salernitana – Venezia over 2,5 (ore 14)

Match valido per la trentaquattresima giornata di Serie B. Da una parte c’è la squadra di Castori che viene dal netto successo esterno contro la Virtus Entella ed in classifica occupa la terza posizione con 57 punti, -1 dal Lecce secondo. Dall’altra parte troviamo la squadra lagunare che viene dalla vittoria casalinga contro il Cosenza ed in classifica occupa la quarta posizione con 53 punti.

Cittadella – Chievo 1 (ore 14)

Incontro valevole per la trentatreesima giornata di Serie B. sfida tra due squadre che si trovano in zona playoff. Il Cittadella viene dal pareggio esterno per 1-1 con il Frosinone e in classifica é ottavo con 47 punti: ha inanellato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 2 gol e subendone 4. Il Chievo é reduce da 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 2 reti e ne ha subito 4; é reduce dalla vittoria casalinga contro il Pisa e in classifica é settimo a quota 48

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 17 aprile 2021

Crotone – Udinese 2 (1,90)

Sampdoria – Hellas Verona 1 (2,60)

Sassuolo – Fiorentina 1 (2,55)

Cagliari – Parma 1 (2,20)

Salernitana – Venezia over 2,5 (2,20)

Cittadella – Chievo 1 (2,60)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 1.585 EURO