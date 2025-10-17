I consigli del giorno 18 ottobre 2025 sono dedicati integralmente alla settima giornata di Serie A e all’ottava giornata di Serie B

Sabato 18 ottobre si giocano le gare della settima giornata di Serie A e ddell’ottava giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Lecce–Sassuolo 2 (ore 15)

Gara di apertura della settima giornata di Serie A. Al Via del Mare si gioca una sfida importante in chiave salvezza. Il Lecce ha ritrovato fiducia con la vittoria sul Parma, ma il Sassuolo arriva con maggiore brillantezza e 9 punti in classifica. I salentini faticano in casa, mentre i neroverdi sembrano più continui.

Pisa–Verona 2 (ore 15)

Gara valida per la settima giornata di Serie A. All’Arena Garibaldi si affrontano due squadre in difficoltà. Il Pisa è ultimo con 2 punti, il Verona penultimo con 3. Entrambe faticano a trovare la via del gol, ma gli scaligeri hanno mostrato maggiore tenuta difensiva.

Torino–Napoli 2 (ore 18)

Gara valida per la settima giornata di Serie A. Il Napoli di Conte è in vetta e ha vinto cinque delle prime sei gare. Il Torino cerca stabilità dopo il 3-3 con la Lazio. I partenopei hanno vinto otto delle ultime dieci trasferte e sembrano più solidi.

Roma–Inter 2 (ore 20.45)

Big match della settima giornata di Serie A, che mette in palio tre punti pesantissimi e il primato. La Roma ha la miglior difesa, l’Inter il miglior attacco. I nerazzurri potrebbero diventare la prima squadra a segnare 300 gol contro un singolo avversario.

Frosinone–Monza 1 (ore 20.30)

Match valido per l’ottava giornata di Serie B. Il Frosinone è terzo con 14 punti, ma ha perso contro il Venezia. Il Monza è settimo e ha vinto l’ultima contro il Catanzaro. I ciociari sembrano più attrezzati per imporsi in casa.

Reggiana–Bari 1 (ore 20.30)

Match valido per l’ottava giornata di Serie B. Reggiana ha vinto il derby col Cesena e si presenta con fiducia. Il Bari ha trovato il primo successo contro il Padova, ma resta fragile in trasferta. I granata appaiono più compatti.

