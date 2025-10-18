I consigli del giorno 19 ottobre 2025 sono dedicati integralmente alla settima giornata di Serie A e all’ottava giornata di Serie B

Domenica 19 ottobre si giocano le gare della settima giornata di Serie A e ddell’ottava giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Como-Juventus 2 (ore 12.30)

Lunch match dal sapore tecnico e tattico. Il Como di Fabregas ha mostrato solidità e idee, ma la Juventus di Tudor, pur reduce da una serie di pareggi, ha qualità e profondità per imporsi. I bianconeri sono favoriti dai bookmaker, con il segno 2 offerto a quota 2.40. La chiave sarà la gestione del ritmo: se la Juve accelera, Como rischia di andare in apnea.

Genoa-Parma 2 (ore 15)

Sfida salvezza al Ferraris, dove il Genoa di Vieira cerca la prima vittoria stagionale. Ma il Parma, più compatto e con maggiore equilibrio tra i reparti, potrebbe approfittare delle fragilità rossoblù. Il segno 2 è offerto a quota 3.50, interessante per chi crede nella svolta emiliana. Occhio alla transizione: Parma ha più gamba e meno pressione.

Bologna-Cagliari 2 (ore 15)

Partita aperta ma con il Bologna leggermente favorito. I felsinei, nonostante qualche inciampo, hanno mostrato una buona organizzazione e un attacco più fluido rispetto ai sardi. Il Cagliari di Pisacane è solido ma meno incisivo fuori casa. Il segno 1 è proposto a quota 2.10, con il fattore Dall’Ara che potrebbe fare la differenza.

Atalanta-Lazio 1 (ore 18)

Big match alla New Balance Arena, dove l’Atalanta di Juric è chiamata a confermare la propria forza contro una Lazio in emergenza. Con diversi titolari fuori e una rosa corta, Sarri dovrà inventarsi soluzioni. I nerazzurri sono favoriti, con il segno 1 a quota 1.75. Il pressing alto e la varietà offensiva bergamasca potrebbero travolgere i biancocelesti.

Milan-Fiorentina 1 (ore 20.45)

San Siro ospita una sfida dal peso specifico diverso. Il Milan, terzo in classifica, è solido e concreto, mentre la Fiorentina di Pioli cerca ancora una vera identità. I rossoneri sono nettamente favoriti, con il segno 1 a quota 1.67. Difesa compatta e verticalizzazioni rapide: se il Milan impone il suo ritmo, la Viola rischia di non reggere.

Palermo-Modena 1 (ore 15)

Scontro al vertice in Serie B, con il Palermo che ospita la capolista Modena. Entrambe imbattute, ma i rosanero hanno il vantaggio del Barbera e una maggiore incisività offensiva. Il segno 1 è offerto a quota 2.15, in una partita che potrebbe decidere la vetta. Attenzione al duello tra Gliozzi e Pohjanpalo: può essere la chiave del match.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 19 ottobre 2025