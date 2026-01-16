Sampdoria-Virtus Entella 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Sampdoria-Entella di Venerdì 16 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie B
GENOVA – Venerdì 16 gennaio, alle ore 20.45, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena il derby ligure Sampdoria-Virtus Entella, valido per la ventesima giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026.
La Sampdoria arriva alla sfida occupando il sedicesimo posto in classifica, con 17 punti frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. Il bilancio complessivo parla di 19 gol segnati e 27 subiti, mentre tra le mura amiche i blucerchiati hanno ottenuto 4 successi, 2 pareggi e 3 ko. L’ultimo impegno ufficiale non ha portato punti: la Samp è infatti caduta 2-1 sul campo dell’Avellino.
L’Entella si presenta al match da quindicesima in classifica con 19 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Il rendimento complessivo è di 17 gol realizzati e 26 subiti. In trasferta la squadra biancoceleste fatica: nessuna vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo turno ha però regalato fiducia grazie al successo casalingo per 1-0 contro il Monza.
La direzione di gara sarà affidata a Juan Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Vecchi (Lamezia Terme) ed El Filali (Alessandria). Il quarto ufficiale sarà Tremolada di Monza, mentre al VAR opererà Giua di Olbia con Cosso di Reggio Calabria come Avar.
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI SAMPDORIA-VIRTUS ENTELLA]
ENTELLA: Colombi S., Parodi L., Tiritiello A., Marconi I., Mezzoni F. (dal 39' st Alborghetti M.), Nichetti M. (dal 22' st Squizzato N.), Franzoni A. (dal 1' st Dalla Vecchia M.), Di Mario S. (dal 22' st Bariti D.), Karic N., Guiu B. (dal 39' st Fumagalli T.), Debenedetti A.. A disposizione: Alborghetti M., Bariti D., Cuppone L., Dalla Vecchia M., Del Frate F., Del Lungo T., Fumagalli T., Portanova D., Russo F., Siaulys O., Squizzato N., Turicchia R. Allenatore: Chiappella A..
Reti: al 34' pt Cherubini L. (Sampdoria) al 29' st Parodi L. (Entella) .
Ammonizioni: al 26' st Ioannou N. (Sampdoria), al 27' st Henderson L. (Sampdoria) al 7' st Di Mario S. (Entella).
Presentazione del match
COME ARRIVA LA SAMPDORIA – Gregucci dovrebbe confermare il 3-5-2, affidando la porta a Ghidotti e costruendo la linea difensiva con Hadzikadunic, Abildgaard e Ferrari. Sulle fasce agiranno Depaoli e Cherubini, mentre in mezzo Barak, Esposito e Henderson garantiranno qualità e dinamismo. In attacco spazio alla coppia Brunori–Coda, chiamata a dare peso e concretezza alla manovra offensiva.
COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA – Chiappella risponde con il 3-4-2-1, puntando su Colombi tra i pali e sul terzetto difensivo formato da Parodi, Alborghetti e Marconi. Mezzoni e Di Mario presidieranno le corsie laterali, con Nichetti e Karic a comporre il cuore del centrocampo. Sulla trequarti Franzoni e Guiu avranno il compito di supportare l’unica punta Debenedetti, riferimento avanzato dell’Entella.
Probabili formazioni di Sampdoria-Virtus Entella
SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Ferrari; Depaoli, Barak, Esposito, Henderson, Cherubini; Brunori, Coda. Allenatore: Gregucci.
ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Mezzoni, Nichetti, Karic, Di Mario; Franzoni, Guiu; Debenedetti. Allenatore: Chiappella.
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta su:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
- LaB Channel, il nuovo canale della Lega B disponibile su Prime Video. Per accedere al canale di Lega B su Prime Video, è necessario essere abbonati a Amazon Prime (amazon.it/amazonprime) e aggiungere al proprio abbonamento il canale LaB Channel, al costo di 4,99 € al mese per i primi tre mesi e 9,99 € al mese a partire dal quarto mese.