Sampdoria-Virtus Entella 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Sampdoria-Entella di Venerdì 16 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie B

GENOVA – Venerdì 16 gennaio, alle ore 20.45, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena il derby ligure Sampdoria-Virtus Entella, valido per la ventesima giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026.

La Sampdoria arriva alla sfida occupando il sedicesimo posto in classifica, con 17 punti frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. Il bilancio complessivo parla di 19 gol segnati e 27 subiti, mentre tra le mura amiche i blucerchiati hanno ottenuto 4 successi, 2 pareggi e 3 ko. L’ultimo impegno ufficiale non ha portato punti: la Samp è infatti caduta 2-1 sul campo dell’Avellino.

L’Entella si presenta al match da quindicesima in classifica con 19 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Il rendimento complessivo è di 17 gol realizzati e 26 subiti. In trasferta la squadra biancoceleste fatica: nessuna vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo turno ha però regalato fiducia grazie al successo casalingo per 1-0 contro il Monza.

La direzione di gara sarà affidata a Juan Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Vecchi (Lamezia Terme) ed El Filali (Alessandria). Il quarto ufficiale sarà Tremolada di Monza, mentre al VAR opererà Giua di Olbia con Cosso di Reggio Calabria come Avar.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SAMPDORIA-VIRTUS ENTELLA]

SAMPDORIA: Ghidotti S., Hadzikadunic D., Abildgaard O., Ioannou N. (dal 30' st Giordano S.), Depaoli F., Henderson L., Esposito Sa. (dal 30' st Barak A.), Vulikic S., Cherubini L. (dal 20' st Conti F.), Brunori M. (dal 45'+1 st Cuni M.), Coda M. (dal 30' st Pafundi S.). A disposizione: Barak A., Begic T., Bellemo A., Benedetti L., Conti F., Cuni M., Ferrari A., Giordano S., Martinelli T., Pafundi S., Palma M., Ravaglia N. Allenatore: Gregucci A..



ENTELLA: Colombi S., Parodi L., Tiritiello A., Marconi I., Mezzoni F. (dal 39' st Alborghetti M.), Nichetti M. (dal 22' st Squizzato N.), Franzoni A. (dal 1' st Dalla Vecchia M.), Di Mario S. (dal 22' st Bariti D.), Karic N., Guiu B. (dal 39' st Fumagalli T.), Debenedetti A.. A disposizione: Alborghetti M., Bariti D., Cuppone L., Dalla Vecchia M., Del Frate F., Del Lungo T., Fumagalli T., Portanova D., Russo F., Siaulys O., Squizzato N., Turicchia R. Allenatore: Chiappella A..



Reti: al 34' pt Cherubini L. (Sampdoria) al 29' st Parodi L. (Entella) .



Ammonizioni: al 26' st Ioannou N. (Sampdoria), al 27' st Henderson L. (Sampdoria) al 7' st Di Mario S. (Entella).

