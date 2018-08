Pronostici del 2 agosto con Sarajevo – Atalanta

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì. Bolletta dedicata integralmente alle gare di ritorno dei quarti di finale per la qualificazione all’Europa League

Giovedì 2 agosto si gioca la seconda giornata delle gare di ritorno del secondo turno di qualificazione della Europa League (gli incontri di andata si sono disputati lo scorso 26 luglio), cui abbiamo dedicato integralmente i pronostici del giorno. Sono state selezionate sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio. Tra queste anche Sarajevo-Atalanta, con la squadra di Gasperini chiamata a giocarsi il posto nella competizione dopo la riammissione del Milan alle Coppe Europee.

Copenaghen-Stjarnan 1 (ore 20)

Di fronte i danesi del Copenaghen e gli islandesi dello Stjarnan. All’andata, una settimana fa, gli odierni padroni di casa hanno vinto 0-2.

Vitesse-Arnhem-Fc Vitorul Constanta over 2,5 (1,65)

Di fronte gli olandesi del Vitesse e i rumeni del Vitorul. All’andata, una settimana fa, è finita 2-2. Tutto ancora possibile.

Sarajevo-Atalanta goal (ore 20.15)

Trasferta in Bosnia difficile per l’Atalanta. All’andata, una settimana fa, è finita 2-2 con i nerazzurri che si sono fatti rimontare il vantaggio del 2-0, frutto delle reti di Toloi e Mancini. Ora per passare il turno sono costretti a vincere oppure a pareggiare ma in quest’ultima ipotesi dovrebbere realizzare almeno tre gol.

Az Alkmaar-Kairat Almaty 1 (ore 20.45)

Di fronte gli olandesi dell’Alkmaar e l’Almaty, squadra del Kazakistan. All’andata gli odierni ospiti si sono imposti per 0-2. Tutto ancora possibile.

Glasgow Rangers-Osijek 1 (ore 20.45)

Gli scozzesi del Glasgow Rangers affrontano i croati. All’andata gli odierni padroni di casa hanno avuto la meglio per 0-1

Ujpest Fc-Siviglia 2 (ore 21)

Gli ungheresi dell’Ujpest si giocano la qualificazione con gli spagnoli del Siviglia. Partono però dal 2-0 subito nella gara di andata di una settimana fa.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 2 agosto 2018

Copenaghen-Stjarnan 1 (1,30)

Vitesse-Arnhem-Fc Vitorul Constanta over 2,5 (1,65)

Sarajevo-Atalanta goal (1,95)

Az Alkmaar-Kairat Almaty 1 (1,40)

Glasgow Rangers-Osijek 1 (1,85)

Ujpest Fc-Siviglia 2 (1,30)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 141 euro