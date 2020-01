I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica 2 febbraio sono dedicati integralmente alla ventiduesima giornata del campionato di Serie A

Dopo gli anticipi di sabato, domenica 2 febbraio si gioca la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Juventus – Fiorentina 1 (ore 12.30)

Lunch match di domenica è Juventus – Fiorentina. I bianconeri, dopo la sconfitta al San Paolo, sono primi con 51 punti, a +3 dall’Inter e a +5 dalla Lazio, che pero deve recuperare una gara. Venticinque lunghezze per i Viola, reduci dal pareggio casalinga contro il Genoa.

Milan – Hellas Verona 1 (ore 15)

L’Hellas Verona, che dopo la vittoria per 3-0 contro il Lecce è non con 29 punti, fa visita al Milan, entrato in zona Europa grazie a quattro vittorie di fila. Ora i rossoneri hanno punti 31, a pari merito con Cagliari e Parma.

Atalanta – Genoa 1 (ore 15)

L’Atalanta, quinta a quota 38 dopo lo spettacolare 0-7 di Torino, riceve il Genoa, reduce dallo 0-0 di Firenze e ultimo con ben ventitre lunghezze in meno, in compagnia di Brescia e Spal.

Lazio – Spal over 2,5 (ore 15)

La Lazio proviene dal pareggio per 1-1 nel derby della Capitale, dopo undici vittorie conecutive e in classifica è terza con 45 punti ma con una partita ancora da recuoerare. La Spal è reduce dalla sconfitta caalinga per 1-3 contro il Bologba ed è ultima a quota 15, a pari meritoc on Brescia e Genoa.

Lecce – Torino 2 (ore 18)

Il Torino, dopo la schiaccante sconfitta contro l’Atalanta di una settimana fa e dopo l’esclusione dalla Coppa Italia, cerca riscatto a Lecce; i granata sono dodicesimi con 27 punti, i salentini diciassettesimi a quota 16.

Udinese – Inter 2 (ore 20.45)

L’Inter, dopo tre pareggi consecutivi e con un secondo posto, è seconda in classifica con 48 punti, a -3 dalla Juventus. L’Udinese è reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata in trasferta sul campo del Parma ed é quattordicesima con 24 punti.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 26 gennaio 2020

Juventus – Fiorentina 1 (1,33)

Milan – Hellas Verona 1 (1,65)

Atalanta – Genoa over 2,5 (1,45)

Lazio – Spal over 2,5 (1,48)

Lecce – Torino 2 (2,25)

Udinese – Inter 2 (1,73)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 183 euro