Tra i bergamaschi Zapata, Gomez e Gosens in primo piano, voglia di riscatto per Belotti impegnato nella trasferta di Lecce. Chance dal 1′ per Eriksen. Gli undici indicati per questa giornata

BOLOGNA – Domani pomeriggio, 1° febbraio si torna in campo per la 22ma giornata del Campionato di Serie A. Si gioca infatti Sabato alle 15:00 l’anticipo Bologna – Brescia. Andiamo a vedere i giocatori consigliati per questa giornata di Fantacalcio iniziando dal portiere con Gollini che si sta confermando in buona forma in Serie A con una formazione, l’Atalanta a che non ha subito molte reti, ovvero 28 a fronte dell’ottima capacità realizzativa dimostrata con ben 57 marcature all’attivo nel torneo. A sostegno del buon momento di forma del reparto difensivo, ricordiamo che, negli ultimi 5 incontri disputati, la Dea ha ottenuto ben 3 clean sheet.

In difesa primo nome della lista è sicuramente Gosens, esterno mancino in continua crescita che potrà regalare ai suoi una buona prestazione condita, magari, anche da assist o goal. Il laterale mancino della formazione di Gasperini si è dimostrato un’autentica garanzia di bonus viste le 7 reti messe a segno fin qui in Serie A. Altro giocatore che sta facendo altrettanto bene, tra le poche certezze del girone d’andata rossonero è Hernandez che, nel match casalingo che il Milan disputerà con il Verona, potrà riproporre uno dei suoi incisivi inserimenti sulla fascia. Terzo nome è de Vrij, tra i più costanti e affidabili in termini di prestazioni e voti. Visti i tre pareggi consecutivi dell’Inter negli ultimi quattro incontri di campionato, la formazione di Antonio Conte, non può commettere passi falsi ed, in questo senso, l’apporto della difesa potrà essere decisivo.

A centrocampo partiamo da Gomez che dovrà aiutare i suoi a confermarsi dopo la larga vittoria disputata fuori casa con il Torino e finita 0-7 nella quale è stato autore di ben due assist. A Genova, non sarà facile scardinare la difesa avversaria, visto la necessità del Genoa di raccogliere punti. Restando in tema nerazzurro, ma questa volta sponda Inter, non si può non mensionare nella top 11 anche Eriksen, forse l’acquisto più importante della finestra di riparazione del mercato di Serie A. Il Danese, che ha già dato un anticipo della sua classe e delle sue qualità in occasione del match di Coppa Italia vinto dall’Inter con la Fiorentina, con i suoi inserimenti potrebbe avere buone occasioni in zona gol.

Gara interessante per Luis Alberto in casa contro la Spal in un match che, almeno sulla carta, dovrebbe essere piuttosto agevole per la Lazio. Il suo talento non è venuto fuori in occasione del derby romano pertanto, lo spagnolo, vorrà sicuramente riscattare la prova opaca fornita. Chiudiamo il reparto con Dougla Costa partito benissimo in avvio di stagione e poi frenato da diversi problemi di natura fisica. Maurizio Sarri sembra intenzionato a concedergli una maglia da titolre nella gara dell’Allianz Stadium con la Fiorentina.

Il tridente di questa giornata vede Zapata primo nome contro il Genoa in crisi di risultati e con la seconda difesa che ha incassato più gol in campionato dopo quella del Lecce. Con lui Immobile che ha fin qui fornito prestazioni di altissimo livello in Serie A, torneo nel quale è capocannoniere con 23 reti siglate in 20 presenze. Il bomber biancoceleste, che non è andato a segno nel derby, contro la Spal può avere la giusta occasione per incrementare il proprio bottino stagionale. Chiudiamo infine con Belotti, capitano di un toro ferito dal 7-0 subito in campionato con l’Atalanta prima e dall’eliminazione in Coppa Italia poi. L’ariete granata vorrà di certo trovare l via del gol contro il Lecce per riportare i suoi alla vittoria.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 22° GIORNATA