I consigli del giorno 2 gennaio 2025 sono dedicati alla semifinale della Supercoppa italiana e alla Premiership scozzese

Giovedì 2 gennaio si giocano la prima semifinale della Supercoppa Italiana e le gara valide per la ventunesima giornata della Premiership scozzese. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Inter-Atalanta 1 (ore 20)

Semifinale della Supercoppa italiana. Di fronte i Campioni d’Italia e gli orobici, che hanno perso l’ultima finale di Coppa Italia. L’Inter viene dal successo esterno per 0-3 contro il Cagliari ed é terza in classifica con punti (e con una patita da recuperare), frutto di dodici vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, quarantacinque gol fatti e quindici subiti. Tre punti in più per l’Atalanta, capolista a pari merito con il Napoli e reduce dall’1-1 portato a casa dall’Olimpico contro la Lazio. Il suo percorso racconta di tredici partite vinte, due pareggiate e tre perse, quarantatré reti realizzate e venti incassate.

Aberdeen-Ross County 1 (ore 16)

Incontro valevole per la ventunesima giornata di Premiership scozzese. L’Aberdeen viene dalla sconfitta esterna di misura contro il Dundee United ed é terzo con 34 punti. Il Ross County é reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro l’Hearts ed é decimo a quota 19.

Hearts-Motherwell 1 (ore 16)

Gara valida per la ventunesima giornata di Premiership scozzese. L’Hearts viene dal pareggio esterno per 2-2 contro il Ross County ed é undicesimo con 17 punti. Il Motherwell é reduce dal 2-2 casalingo contro i Rangers ed é sesto a quota 27.

Kilmarnock-St. Mirren 1 (ore 16)

Match valido per la ventunesima giornata di Premiership scozzese. Il Kilmanrnock viene dalla sconfitta esterna di misura contro l’Hibernian ed é nono con 21 punti. Il St. Mirren é reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Dundee FC ed é quinto a quota 27.

Rangers-Celtic 2 (ore 16)

Match valido per la ventunesima giornata di Premiership scozzese. Il Rangers viene dal 2-2 esterno contro il Motherwell ed é secondo con 36 punti. Il Celtic é reduce dalla vittoria casalinga per 4-0 contro il St Johnstone ed é primo a quota 50.

St. Johnstone-Hibernian 2 (ore 16)

Match valido per la ventunesima giornata di Premiership scozzese. Il St Johnstone viene dal4-0 rimediato sul campo del Celtic ed é ultimo con 14 punti. L’Hibernian é reduce dalla vittoria casalinga di misura contro il Kilmanrock ed é settimo a quota 24.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 2 gennaio 2025