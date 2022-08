I suggerimenti del giorno sabato 20 agosto 2022 sono dedicati agli anticipi della seconda giornata di Serie A e B

Sabato 20 agosto si giocano gli anticipi della seconda giornata di Serie A e Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Torino – Lazio 2 (ore 18.30)

Gara valida per la seconda giornata di Serie A. Buon inizio di stagione per i granata di Juric, che dopo il 4-0 rifilato al Palermo in Coppa Italia, hanno esordito in campionato andando a vincere 0-2 sul campo del Monza con reti di Miranchuk e Sanabria. Anche i biancocelesti hanno cominciato bene battendo in rimonta il Bologna all’Olimpico per 2-1 grazie a una autorete di De Silvestri e a u gol del solito Ciro Immobile.

Udinese – Salernitana 1 (ore 18.30)

Incontro valido per la seconda giornata di Serie A. Le due squadre hanno debuttato nella nuova stagione perdendo entrambe: l’Udinese di Sottil per 4-2 a San Siro contro i Campioni d’Italia in carica del Milan nonostante un vantaggio iniziale, dopo soli due minuti di gioco, firmato Becao; la Salernitana di Nicola in casa contro la Roma, trafitta da un gol di Cristante.

Inter – Spezia 1 (ore 20.45)

Gara valida per la seconda giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi sabato scorso ha debuttato in campionato andando a vincere in trasferta al Via del Mare contro il Lecce grazie alle rete rete realizzata in pieno recupero da Dumfries. C’è anche molta attesa tra i tifosi nerazzurri per rivedere in campo Romelu Lukaku, già andato a segno in terra salentina. Dal canto loro, le Aquile di Gotti hanno debuttato battendo, davanti al proprio pubblico, di misura l’Empoli con gol del ritrovato Nzola.

Sassuolo – Lecce 1 (ore 20.45)

Incontro valido per la seconda giornata di Serie A. Non é partita bene la stagione dei neroverdi, eliminati ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dal Modena e sconfitti alla prima giornata di campionato per 3-0 sul campo della Juventus. Stesso discorso per i salentini, sconfitti in Coppa Italia dal Cittadella e beffati in pieno recupero da una rete di Dumfries nel match di esordio al “Via del Mare” contro l’Inter. Se da un lato il Sassuolo vuole riscattarsi davanti al proprio pubblico, dall’altro il Lecce non vorrà tanto facilmente perdere tre punti preziosi in ottica salvezza.

Genoa – Benevento 1 (ore 20.45)

Match valido per la seconda giornata di Serie B. Un remake della sfida dello scorso 8 agosto, valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia, vinta dai rossoblù grazie a una doppietta di Gudmundsson e a un gol di Coda. All’esordio in campionato il Genoa di Alexander Blessin, neoretrocesso e con grandi ambizioni di risalire il più presto nella massima categoria, ha espugnato il campo del Venezia con reti di Yeboah e Portanova. Il Benevento di Fabio Caserta, che nella passata stagione si é fermato ai playoff e quest’anno vorrebbe riprovare a centrare l’obiettivo promozione, é stato invece sconfitto in casa dal Cosenza.

Perugia – Parma 1 (ore 20.45)

Match valido per la seconda giornata di Serie B. Esordio stagionale casalingo per la squadra di Castori che, dopo essere stato eliminato dal Cagliari in Coppa Italia, é incappata in un’altra brutta sconfitta per 2-0 a Palermo nella prima giornata. Per gli umbri il riscatto non sarà facile perché i Ducali, nonostante col Bari abbiano sofferto e non siano andati oltre il 2-2, hanno tute le carte in regola per puntare ai playoff.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 20 agosto 2022