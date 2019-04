Pronostici del 20 aprile 2019: la 33° giornata di Serie A

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata integralmente alla trentatreesima giornata del Campionato di Serie A

La trentatreesima giornata del campionato di Serie A, in occasione della Santa Pasqua, si gioca quasi tutta d’un fiato, con nove partite in programma sabato 20 aprile. Si parte alle 12.30 con Parma – Milan, alle ore 15 si disputano sei partite mantre alle 18 la Juventus, anche solo pareggiando contro la Fiorentina, potrebbe aggiudicarsi con largo anticipo l’ottavo scudetto di fila. I pronostici di oggi riguardano sei partite. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Parma – Milan 2 (ore 12.30)

Il Parma, che proviene dallo 0-0 contro il Sassuolo ed è quattordicesimo con 35 punti, ospita il Milan, reduce dalla vittoria contro la Lazio che ha permesso ai rossoneri di conservare la quarta posizione in classifica.

Bologna – Sampdoria 1 (ore 15)

Il Bologna di Mihajlovic, quartultimo con 31 punti a +2 sull’Empoli, riceve al Dall’Ara la Sampdoria, che, dopo il successo nel derby contro il Genoa, spera ancora di poter strappare il pass per l’Europa. I blucerchiati sono noni a quota 48.

Empoli – Spal 1 (2,15)

Scontro diretto in chiave salvezza. I toscani provengono dal pareggio ottenuto in trasferta contro l’Atalanta e ora sono terzultimi con ventinove punti; sei lunghezze in più per la squadra di Semplici, tredicesima e reduce dalla vittoria casalinga a sorpresa contro la Juventus.

Genoa – Torino under 2,5 (ore 15)

Il Genoa, che dopo due sconfitte di fila è quindicesimo con 34 punti, ospita il Torino, reduce dall’1-1 contro il Cagliari ma ancora in corsa verso un posto in Europa. La squadra di Mazzarri è ottava a quota 50.

Juventus – Fiorentina 1 (ore 15)

Alla Juventus basta solo un punto per cucirsi sul petto l’ottavo scudetto consecutivo con sei giornate di anticipo. La Fiorentina, decima con 40 punti, non ha più nulla da chiedere al campionato in corso.

Inter – Roma 1 (ore 20.30)

Big match di giornata. L’Inter proviene dalla vittoria ottenuta a Frosinone ed è terza con 6o punti; sei lunghezze in meno per la Roma, quinta, che nel turno precendente ha battuto l’Udinese.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 20 aprile 2019

Parma – Milan 2 (1,73)

Bologna – Sampdoria 1 (2,25)

Empoli – Spal 1 (2,15)

Genoa – Torino under 2,5 (1,57)

Juventus – Fiorentina 1 (1,43)

Inter – Roma 1 (1,80)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 338 euro