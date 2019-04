In tv nove gare della trentatreesima giornata della Serie A. Spazio anche a Liga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie, Serie C, Campionato Primavera e calcio giapponese



Sabato 20 aprile si disputano ben nove partite della trentatreesima giornata del Campionato di calcio di Serie A, che, in occasione della Santa Pasqua, domenica si prende un giono di riposo. Si comincia alle 12.30. Il Parma, che proviene dallo 0-0 contro il Sassuolo, ospita il Milan, reduce dalla vittoria contro la Lazio che ha permesso ai rossoneri di conservare la quarta posizione in classifica.

Alle 15 si disputano sei gare. Il Bologna di Mihajlovic, quartultimo con 31 punti a +2 sull’Empoli, riceve al Dall’Ara la Sampdoria, che, dopo il successo nel derby contro il Genoa, spera ancora di poter strappare il pass per l’Europa. Il Cagliari, dodicesimo, vuole vincere per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa; di fronte ha il Frosinone, penultimo e reduce salla sconfitta rimediata in casa contro l’Inter. Nella lotta per non retrocedere altro scontro diretto è quello tra Empoli e Spal: i toscani provengono dal pareggio ottenuto in trasferta contro l’Atalanta e ora sono terzultimi con ventivove punti; sei lunghezze in più per la squadra di Semplici, tredicesima e reduce dalla vittoria casalinga a sorpresa contro la Juventus.

Il Sassuolo, dopo due pareggi consecutivi, fa visita all’Udinese, scesa al sedicesimo posto dopo la sconfitta subita all’Olimpico nel recupero giocato in settimana contro la Lazio. In virtù di questo successo, i biancocelesti si sono portati a tre lunghezze dal quarto posto: ora sognano un posto in Champions, ancor più che, sulla carta, non dovrebbero avere vita difficile contro il ChievoVerona, già matematicamente retrocesso. Bisognoso di punti anche il Genoa, che, quindicesimo dopo due sconfitte di fila, ospita il Torino, reduce dall’1-1 contro il Cagliari ma ancora in corsa verso un posto in Europa.

Alle 18 alll’Allianz Stadium alla Juventus basta solo un punto contro la Fiorentina, che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, per cucirsi sul petto l’ottavo scudetto consecutivo con sei giornate di anticipo. Chiude il programma di sabato il big match Inter – Roma: la squadra di Spalletti proviene dalla vittoria ottenuta a Frosinone ed è terza con 6o punti; sei lunghezze in meno per i giallorossi, quinti, che nel turno precendente hanno battuto l’Udinese

In campo, e in tv, anche Liga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie, Serie C, Campionato Primavera e campionato giapponese.



Calcio in tv oggi 20 aprile 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

06.00 Urawa Red Diamonds-Vissel Kobe (J-League) su DAZN

11.00 Milan-Sassuolo (Campionato Primavera) su SPORTITALIA (canale 60 digitale terrestre, 225 satellite)

12.30 Parma-Milan (Serie A) su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

13.00

Celta-Girona (Liga) su DAZN

Juventus-Empoli (Campionato Primavera) su SPORTITALIA (canale 60 digitale terrestre, 225 satellite)

13.30 Manchester City-Tottenham (Premier League) su SKY SPORT FOOTBALL

14.30

su ELEVEN SPORTS la Serie C

Gubbio-Pordenone

Reggina-Casertana

Bisceglie-Rieti

Rende-Trapani

Juve Stabia-Vibonese anche su RAI SPORT

Paganese-Virtus Francavilla

Potenza-Viterbese

15.00

su SkY Sport

Genoa-Torino (Serie A): canale 252 satellite e su SKY SPORT SERIE A

Cagliari-Frosinone (Serie A): canale 384 digitale terrestre, 253 satellite

Bologna-Sampdoria (Serie A): canale 385 digitale terrestre, 254 satellite

Empoli-SPAL (Serie A): canale 255 satellite

su DAZN

Lazio-Chievo (Serie A)

Udinese-Sassuolo (Serie A)

15.30 Bayern Monaco-Werder Brema (Bundesliga) su SKY SPORT FOOTBALL

16.15 Eibar-Atletico Madrid (Liga) su DAZN

16.30

su ELEVEN SPORTS la Serie C

Fermana-Imolese

Sudtirol-Renate

Giana Erminio-Ternana

Feralpisalò-Triestina

Fano-Virtus Verona

Monopoli-Cavese

17.00 Guingamp-Marsiglia (Ligue 1) su DAZN

18.00 Juventus-Fiorentina (Serie A) su DAZN

18.30

Newcastle-Southampton (Premier League) su SKY SPORT FOOTBALL

Borussia M-Lipsia (Bundesliga) su SKY SPORT FOOTBALL

Rayo Vallecano-Huesca (Liga) su DAZN

Accrington Stanley-Luton Town (League One) su DAZN

Groningen-Ajax (Eredivisie) su DAZN

Ravenna-Vicenza (Serie C) su ELEVEN SPORTS

Catania-Sicula Leonzio (Serie C) su ELEVEN SPORTS

20.00

Nimes-Bordeaux (Ligue 1) su DAZN

Strasburgo-Montpellier (Ligue 1) su DAZN

Nizza-Caen (Ligue 1) su DAZN

20.30

Inter-Roma (Serie A) su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

la Serie C su ELEVEN SPORTS:

Albinoleffe-Monza

Rimini-Sambenedettese

Teramo-Vis Pesaro

20.45 Barcellona-Real Sociedad (Liga) – DAZN

